SLAVNI RUSKI TENISER NEOPREDELJEN Safin: Finale predstavlja pravi sudar teniskih generacija (FOTO)

Od specijalnog izveštača Kurira iz Melburna - Vuka Brajovića

Jedinstven “lik” po mnogo čemu u istoriji belog sporta, Marat Safin – nekadašnji teniski as i aktuelni političar – privlači veliku pažnju javnosti gde god da je. Osvajač Ju Es Opena 2000, Australijen Opena 2005, Dejvis Kupa 2002 i 2008 i – uprkos jasnoj odbojnosti prema igranju na travi – polufinalista Vimbldona, “veliki Marat” je rado viđen gost na svim teniskim događajima, prigodama i spektaklima. Australijen Open – prvi od njih u sezoni – pozdravio ga je ove godine u nastupu na egzibicionom turniru legendi, a danas i na specijalnom “Ručku za legende” u čast čuvenog Tonija Roša. U razgovoru o finalu Đoković – Tim, Marat ističe da će pritisak biti prisutan kod obojice igrača…

Po vama – ko će pobediti u muškom finalu single, i zbog čega?

"Ovaj meč predstavlja pravi sudar različitih teniskih generacija. Novak nije više najmlađi, i sada preko puta mreže ima igrača kao što je Tim. Mislim da će Novak osećati malo veći pritisak nego Dominik Tim, ali istovremeno je i iskusniji. Biće veoma zanimljivo videti kako će Novak početi meč. Ipak, njegov dalji tok će u mnogo čemu zavisiti i od toga kako će izgledati Timovo otvaranje", prenosi nam svoje mišljenje Safin.

Koliko bi taj pritisak mogao da ima uticaja na Novaka?

"On se sa time veoma dobro nosi. Iskusniji je, osvojio je 16 Grend slem titula, i sad je u finalu. Moguće je, ipak, kako ste stariji, da se pritisak sve jače oseća. Mislim da će uspeti da se dobro nosi sa svim izazovima tog tipa".

Timu je ovo treće Grend slem finale. Kako biste opisali taj osećaj kada se nalazite pred nastup u Grend slem finalu?

"Ne postoji direktan odgovor na to pitanje. U ovoj generaciji, koja ima drugačija rešenja za razne teniske izazove, sve zavisi od toga kako se osećaju na dan nastupa. Oni osećaju taj pritisak na drugačiji način. Tim je Austrijanac, on je veoma koncentrisan na ono što radi, mentalno je vrlo snažan tako da mislim da to može biti odličan meč i – ističem – veoma težak i zahtevan za Novaka".

Šta Tim treba da uradi da bi imao šansu da iznenadi u finalu?

"Mora da ostane mentalno jak, da igra najbolje što može i da ne očekuje bilo šta. To je najbolji pristup kako biste izvuki sve najbolje iz sebe. S druge strane, ako bude osećao pritisak da mora da pobedi, mislim da će imati problem. Treba da igra, pa šta se desi – desiće se".

Vaša prognoza o tome ko će pobediti bi glasila…?

"Ne znam, stvarno, jedino što želim je da meč bude dobar. Iz svega viđenog do sada, nadam se da su moja očekivanja realna", rezervisano i oprezno zvuči Marat Safin u analizi predstojećeg velikog finala.

