TRENUTAK KOJI JE NOVAKA MOGAO DA KOŠTA TITULE NA AO! Đoković otkrio kako i kada je proživljavao najveću krizu u finalu!

Iz Melburna za Kurir - Vuk Brajović!

Ono što je malo njih primetilo, jeste trenutak vrtoglavice kod Novaka, kojI mu je značajano otežao igru u finalu. Sve to je zapalo za oko izveštaču Kurira iz Australije koji je od Novaka tražio da, koliko je to moguće, objasni šta se tada zaista dogodilo.

- Bila je velika borba, ogromna borba, pre svega sa samim sobom. Neobjašnjivo mi je to što se desilo sa tom vrtoglavicom i energijom na početku trećeg seta. Izašao sam da promenim odeću, međutim, kada sam izašao primetio sam da nešto nije u redu, mislio sam da je to samo trenutno, ali to je nešto što je bilo prisutno nekih set i po otprilike. Jednostavno, svaki put kada bacim loptu za servis, vrti mi se u glavi, gotovo kao da padam na terenu. Jako čudno. Nakon nekoliko poseta doktora ustanovljeno je zašto se osećam tako - jer sam dehidroran, što mi je čudno. Dosta sam pio, ja imam svoj protokol pred izlazak na teren. Sigurno su različiti faktori uticali da se tako osećam na terenu - emocije, stres. Malo sam bio razočaran što se tako osećam u finalu Gren slema. Ali dobro, pronašao sam način da se nekako izvučem iz tog nezgodnog položaja, ispričao je Novak i nastavio.

- Ključan momenat je bio onaj na 2:1 u četvrtom setu, imao je brejk loptu, igrao je sa lakše strane za igru, malo s vetrom. U tom trenutku sam razmišljao šta je taktički najbolje da se uradi. Izašao sam na mrežu posle prvog servisa, uspeo da odigram dva dobra voleja, da se pozicioniram dobro na mreži i da sebe vratim u igru. Slična situacija bila je i u petom setu - opet ista strana, isti servis napolje, izlazak na volej. To nije nešto što ja praktikujem često, niti sam prirodno servis volej igrač, ali dobro je da ponekad u situacijama, pogotovo kada neko daleko stoji iza osnovne linije i jako dobro se brani, da tu taktiku i primenim. Ispostavilo se da je bila dobra odluka, ali moglo je da vrlo lako prevagne i na njegovu stranu. Čestitke njemu na odličnoj igri tokom celog turnira. Zaista me je impresionirao i svojim stavom i zalaganjem i izuzetno je dobar momak, veoma vredan i verovatno sa najačim udarcem u tebisu. Ti njegovi udarci su razorni, pogotovo s forhend strane kada uđe u ritam. Ima zaista mnogo dobar servis. S mnogo snage i energije igra i siguran sam zbog kvaliteta koji poseduje da će doći u priliku da se opet bori za Gren slem trofej, zaključio je Đoković.

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir