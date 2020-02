NIJE DOVOLJNO POŠTOVAN! Otac Petar: Da je neko drugi učinio to što je Đoković ovde u Melburnu kovali bi ga u zvezde!

Za Kurir sa Australijan opena - Vuk Brajović

" Meni je neshvatljivo da nakon osam osvojenih trofeja publika navija protiv njega. Pretpostavljam da je razlog tome to što je većina gledalaca anglosaksonskog porekla. Da je neki drugi učinio to što je on ovde u Melburnu kovali bi ga u zvezde", rekao je otac Petar.

On je sa ponosom istakao da je imao čast da upozna Novaka koji je dolazio nekoliko puta u njegovu crkvu.

-Bio je baš prošle godine. Nije se dugo zadržavao, upalio je sveću i porazgovarao malo sa nama. Fascinatno je da se od vrata do kapije koji su udaljeni 20 metara, probijao punih 15 minuta od silnih ljudi koji su želeli da se sliikaju i uzmu autogram od njega, objasnio je otac Petar.

