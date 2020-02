ĐOKOVIĆ JE NAJVEĆI: Ovaj tekst o Novaku čitaćete nekoliko puta!

On za te tvrdnje iznosi niz argumenata.

"Novi broj jedan prišao je rekorderu Rodžeru Federeru na samo tri grend slem trofeja osvajanjem 17. titule u Melburn parku, gde deluje nedodirljivo sa učinkom 8-0 u finalima. Novak Đoković je sad na samo dva grend slema zaostatka za Rafaelom Nadalom (19).

Novak je šest godina mlađi od Federera (38) i 15 meseci od Nadala (33), a putanja kojom ide trenutno nesumnjivo ga stavlja u poziciju da jednog dana završi ispred najvećih rivala po broju Grend Slem titula. Njegov uspon do statusa najboljeg svih vremena ("Greatest of all time", engl. - skraćeno "GOAT") je neizbežan.

Iz nekog razloga, ništa tako ne može da uznemiri teniske fanove kao prethodna rečenica.

Sedamanaest grend slem titula kasnije, Đoković i dalje ne može sa sebe da skine nepravednu etiketu remetioca u "GOAT" duelu Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Nikad nije bilo očiglednije da se teniski svet ogrešio o njega. I nikad nije bilo očiglednije da teniski svet odbija to da prihvati.

Nikada neće biti popularno mišljenje, ali Đokovićev "GOAT" status je neporeciv. Samo to do sada nismo shvatili. Ali neće proći mnogo vremena kada će teniski navijači morati da se suoče sa neprijatnom mišlju koja ih održava na staklenim nogama - mišlju da smo Đokovića sve vreme grubo tretirali.

"GOAT" jednostavno ne bi smeo da bude izviždan na njegovom sopstvenom terenu - "Rod Lejver Areni" koja je postala njegova zbog osam osvojenih Australijan opena. Navijači su sve vreme bili protiv njega, do trenutka kada je u još jednom epskom meču posle tri sata 59 minuta pobedio Dominika Tima. To jednostavno ne bi smelo da se radi najboljem svih vremena.

To se ne bi desilo Federeru ili Nadalu.

Pre samo dve godine američki teniski velikan Džon Mekenro je izjavio da je Đoković "tretiran kao g****" od strane organizatora na Australijan openu, jer su mu mečeve zakazivali u najgorem mogućem terminu. Danju, po najvećoj vrućini iako je i tada bio šestostruki osvajač Melburna. To su radili kako bi izašli u susret Federeru koji je zahtevao da igra u večernjim terminima.

To nije smelo da se desi.

Đoković je verovatno najmanje poštovan "GOAT" svih vremena u eri modernih sportova.

Možete da se ne slažete, ali kada Đoković bude okačio svoj reket o klin, mnogi će shvatiti da su se ogrešili o njega. On je mnogo više od "trećeg favorita" u debati za najboljeg tenisera svih vremena. Sa pet godina koje su mu preostale u profesionalnom tenisu, Đoković bi mogao uzdrmati svet tenisa iz korena poništavanjem svake dalje priče "GOAT trijumviratu".

Kada se prašina slegne za pet godina i Đoković nadmaši Federerovih 20 grend slem titula, tada će samo Srbin ostati u debati teniskih zaljubljenika kao najbolji svih vremena. Tada, možda samo tada, shvatimo koliko smo pogrešili.

Nadal je jednom prilikom savršeno približio koliko grešimo sa Đokovićem.

- Ne bi bilo fer reći da Federer nije najbolji igrač protiv kojeg sam igrao, jer njegove titule i rezultati to dokazuju. Ali na tehničkom nivou, kada je Đoković na vrhuncu svoje igre, moram reći da tada igram protiv nedodirljivog protivnika - rekao je pre nekoliko godina Španac.

Čak i ako se grend slem ne računa, Đoković je svakako bolji u direktnim duelima sa obojicom najvećih rivala. Protiv Federera ima 27-23, protiv Nadala 29-26.

Kako uopšte Rodžer Federer i Rafael Nadal mogu da budu najbolji svih vremena kada nisu najbolji ni u svojoj eri?

To se neće desiti pre nego što se Federer povuče, ali postoji realna šansa da sledeća generacija teniskih navijača bude pričala o Đokovićevim godinama i kako su Nadal i Federer bili jedini koji su mogli privremeno da ga zaustave u dobu koje će biti percipirano kao dominantna priča jedne ere - i koliko je nedodirljiv bio Đoković.

"Džoker" je zapravo sve vreme bio kralj.

Dok on ne pokazuje znake da usporava, Federer će biti blizu 39. godine u vreme Rolan Garosa i Vimbldona - skoro dve godine stariji od Kena Rozvela, Australijanca koji je postao najstariji grend slem šampion sa 37 godina (Australijan open, 1972).

Federer je poslednju grend slem titulu osvojio pre dve godine. Možda švajcarski maestro ima najelegantniji bekhend ikad viđen u tenisu, u najskorije vreme lako bi mogao da bude upamćen po svom elegantnom stilu pre nego po rekordnom broju grend slem titula. Tu će njegovi argumenti prestati da važe.

Sve nas je zavarao.

Bili smo pijani od lepote njegove igre, poezije njegovih pokreta i veličanstvenosti stava koji je nosio na terenu i van njega. Sve te stvari činile su Federera najvoljenijim igračem svoje generacije, ali one ga nisu učinile najboljim.

Đoković jednostavno nema tu auru, ali ono što on ima je najubojitiji um koji je svet sporta ikada video. U eri kada se teniski mečevi dobijaju i gube zbog najsitnijih detalja, Đoković je nedodirljiviji više nego bilo koji igrač na 0turu'. On nema Federerovu lepotu pokreta, ali njegov mozak je brzo postao njegovo najjače oružje koju je muški tenis upoznao.

U eri kada fizikalci poput Monfisa, Kirjosa i Iznera nisu uspeli da dođu ni blizu grend slem titule, Đoković, igrač koji navodno nema nijedan upečatljiv segment igre u kojem prednjači, sve ih pobeđuje, kao da su ništa.

To je ono što rade najbolji svih vremena - a to je upravo Novak Đoković", zaključuje australijski novinar.

