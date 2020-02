NOVI DUEL ĐOKOVIĆA I FEDERERA? Nikad jači turnir u Dubaiju predstaviće brojne vodeće zvezde svetskog tenisa

Posle “sudara titana” u Melburnu – koji je to zapravo bio samo na papiru, s obzirom na švajčarčevo fizičko stanje posle “jedva preživljenih” mečeva protiv Milmana i Sandgrena – naredni susret svetskog broja 1 Novaka Đokovića i igrača sa najviše osvojenih Grend Slem trofeja u istoriji – Rodžera Federera, nazire se već za neku nedelju u Dubaiju. Dugi niz godina jedan od najjačih turnira ATP serije 500, “teniski klasik u pustinji” će i ove godine ugostiti neka od najzvučnijih imena svetskog tenisa u žrebu čiji ishod će biti neizvestan do samog kraja.

Prošlo je 7 dugih godina od kada je Novak poslednji put podigao trofej “Srebrnog jedrenjaka” u Ejvijejšn centru (2013), a prvi konkurenti u pohodu da to ponovi ove godine će mu biti “specijalisti” za brzu podlogu na kojoj se turnir igra – Federer (prošlogodišnji osvajač), Cicipas (finalista iz 2019) i Bautista Agut (šampion in 2018.) Ipak, naš as je, posle Rodžera, i dalje drugi po broju osvojenih trofeja u Dubaiju (serija 2009-10-11 i spomenute 2013). Federer će se nadati da će na jednom od njegovih omiljenih turnira (osvajao ga isti broj puta kao i Vimbldon – 8) odbraniti svoju 100-tu titulu na ATP turneji i doći do 104., čime bi se značajno približio impozantnih 109 titula Džimija Konorsa u gradu u kome ima snažnu podršku već decenijama.

Već godinu dana stabilan član Top 10 svetskog tenisa, kome je upravo pobeda nam Monfisom u polufinalu ovog turnira prošle godine obezbedila ovaj prestižni status po prvi put u karijeri, Cicipas je jedini igrač koji je u 2019. uspeo da pobedi Federera, Đokovića i Nadala. Završivši godinu sjajnom pobedom u finalu Mastersa u Londonu protiv finaliste tek okončanog Austrelijen Opena, Dominika Tima, očekivalo se da će mladi teniski as iz zemlje Helena potvrditi svoj potencijal na nastupima u ATP Kupu i Melburnu, u kome je 2019. po prvi put pobedio Federera u četvrtfinalu. Kako se to nije desilo, sva su očekivanja da će Stefanos “zapeti” upravo na turniru na kome brani finale, i time dići formu pred Masterse na prolećnoj turneji po SAD u Indijan Velsu i Majamiju.

Uz spomenutu trojicu, ništa manje opasni neće biti ni sjajni osvajač trofeja u Dubaiju 2018. Roberto Bautista Agut i polufinalista iz 2019. Gael Monfis (finalista aktuelnog turnira u Monpeljeu, na štetu našeg Krajinovića), nepredvidivi Fabio Fonjini i Benoa Per, sve bolji Žo Vilfrid Conga i Marin Čilić, kao i polufinalista Dejvis i četvrtfinalista ATP Kupa Englez Dan Evans. Mlade nade tenisa zastupaće jedan od najuspešnijih igrača u 2020. Rus Andrej Rubljev i zemljak Karen Kačanov, sjajni Mađar Fučovič, Poljak Hurkač, Nemac Štruf, Španac Karenjo Busta i Kazahstanac Bublik. Uz Novaka Đokovića, očekuje se da će u Dubaiju od naših igrača nastupiti i Filip Krajinović, a društvo u žrebu će mu pravit Basilašvili, Kukuškin, Erber i Gaske.

“Oduševljeni smo što ćemo ponovo ugostiti svetskog broja 1 i jednog od najvećih igrača u istoriji, Novaka Đokovića – a uz njega i sportskog velikana Rodžera Federera i buduću tenisku zvezdu Cicipasa na Dubai Djuti Fri teniskom šampionatu. Iako svakako važe za favorite, naš turnir je uvek bio poprište neizvesnih mečeva i mesto gde su se priređivala brojna iznenađenja – po čemu će i ove godine sigurno oduševiti publiku u Dubaiju i širom sveta,” izjavio je Kolm Meklohlin, izvršni podpredsednik i generalni direktor kompanije domaćina.

Kako ne brani poene iz ovog dela sezone, u nastojanju da se što bolje pripremi za prvi par Mastersa sezone na američkom tlu I ne ponovi tamošnje loše rezultate iz prethodne godine, Novak će se eventualnim trijumfom u Dubaiju dodatno učvrstiti na mestu broj 1 ATP liste ovog proleća. To bi mu pružilo potrebnu stabilnost da se što bolje pripremi za osvajanje narednog Grend Slema sezone, Rolan Garosa, turnira na kome je prošle godine ostvario sjajan niz (polufinale, bez izgubljenog seta) do meča sa Timom koji je izgubio posle 2 dana igranja u krajnje neregularnim vremenskim uslovima. Kako je napokon glavni stadion “Filip Šatrije” u Parizu dobio krov, očekuje se da će Đoković biti izuzetno konkurentan za trofeje na preostala tri najvažnija turnira sezone i Olimpijskim igrama u Tokiju. Sa tim ciljem na umu, turnir u Dubaiju bi trebao da mu pruži odličnu priliku za tempiranje forme pred važnije izazove u ovom delu sezone, po formuli koja je dala odlične rezultate nastupom na ATP Kupu u Brizbejnu i Sidneju.

