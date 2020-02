AMERIKANCI SE RASPISALI O NOVAKU: Da li već sada da ga proglasimo za najvećeg? Đoković je postao noćna mora za Federera!

"Da li možemo da kažemo da je Novak Đoković već sada GOAT? Postoje uslovi da se kaže da Srbin ima sve šanse da u naredne dve-tri godine postane igrač sa najviše titula ikada. Danas je nemoguće reći da je ijedan od Đokovića, Rodžera Federera ili Rafaela Nadala GOAT", piše Ćioti.

Američki novinar apostrofira da mnogi vide Federera ili Nadala kao najvećeg svih vremena, ali napominje:

"Mnogi će reći, Federer, zbog stila igre i postignutih rekorda. Mnogi drugi će tvrditi da je to Nadal, zbog njegovih pobeda na Frenč openu i njegovih rekorda. Đoković ima manje titula od Švajcarca i Španca, ali po projekciji bi na kraju njegove karijere mogao da ih ima više.

Takođe, u međusobnim duelima, on je ispred obojice rivala. Za sada, mislim da su generalno oni na istom nivou. Ali, u ovom trenutku. Već od narednog Frenč opena, taj balans bi mogao da se ukloni. Vreme je na strani Đokovića i Nadala, ali Srbin je na stazi dominacije i to može da ga odvede do titule GOAT", dodaje Ćioti.

O Novakovoj igri pomenuti novinar kaže da je najstandardnija.

"Novak je, kao igrač koji je dobar na svim podlogama, ima samo negativan period od 18 meseci u poslednjih šest godina, od finala US opena 2016. do Vimbldona 2018. godine. To je 18 meseci tame u šest godina skoro potpune dominacije. Od pobede na Vimbldonu 2014. godine Đoković je osvojio 10 Grend slem titula od svojih 17. Od velike trojke jedini je Novak napravio slem sa četiri uzastopne titule i ove godine ima ozbiljne šanse da napravi Grend slem: teško, ali ne i nemoguće. Otvoreno prvenstvo Francuske je turnir na kome će imati najviše poteškoća, ali već 2020. godine bi mogao da stigne i prestigne Federerovih 20 Grend slema ili Nadalovih 19. Na tvrdom terenu i na travi dokazuje se kao najjači i najpotpuniji teniser, bolji i od Federera koji drži rekorde pobeda na tvrdim podlogama i travi. Đoković ima mogućnost da uđe u nervni sistem svog protivnika, podižući nivo i postajući nezadrživ kada pritisak postane nepodnošljiv."

U zaključku Ćiota piše:

"Đoković je postao hronični problem za Federera, za koji Švajcarac još nije imao lek. Ako Novak Đoković još uvek nije GOAT, mogao bi to da postane za nekoliko meseci. Osim ako se Rodžer Federer i Rafael Nadal ne slažu".

