BAŠ JAKA PORUKA JELENE ĐOKOVIĆ: Evo šta je Novakova supruga napisala za Dan zaljubljenih (FOTO)

Hello Valentines! In the world where we give so much visibility and space to many crazy and ridiculous things, it sounds like a good idea to have a day to remind us how important LOVE is. It changes vibrations to positive frequency and we do make a conscious effort to be kind and loving, at least for a day! When you feel happy on this day thanks to all the nice gestures, you want to make it last longer... and that’s how love spreads! let’s celebrate LOOOOOVEEEEE always!!! 🤪😍❤️🥰👨‍👩‍👧‍👦🥂 Ja sam za to da se uvek slavi ljubav. I dobro je da smo izdvojili poseban dan za to jer u moru mracnih poruka koje kruze oko nas, cesto zaboravimo koliko je ljubav u osnovi svega. I neka ova pozitivna vibracija potraje, i prosiri se sirom sveta! Neznost, paznja, ljubaznost, prastanje... A svima koji slave Svetog Trifuna - srecna slava i puno LJUBAVI ❤️😘🥳🥂

A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on Feb 14, 2020 at 12:55pm PST