GORAN IVANIŠEVIĆ: Novaka moraju više da poštuju, on je toliko dao tenisu

"ATP Kup je bio odličan, jer je bilo mnogo srpskih navijača. Ne znam šta je nerviralo Nadala, možda mu je neko vikao pre servisa, ali atmosfera je bila fenomenalna. Što se tiče Australijan opena, ne znam zašto se ta situacija ponavlja. Ali, priklanjam se teoriji da su Federer i Nadal počeli pre i da su stvorili svoje baze navijača. E neće se sad ti isti navijači prešaltati da navijaju za Novaka. On opet ima svoju publiku. Ne smeta mi toliko što su navijali za Dominika, želeli su da momak koji se trudio i koji je odličan teniser osvoji prvi grend slem. Ali ne znam koji put se to dešava, previše je očigledno da ne cene i ne respektuju dovoljno čoveka koji je osvojio najviše Australijan opena u istoriji. I na Vimbldonu je bila slična situacija" – rekao je za Jutarnji.hr Goran Ivanišević.

Borsi Beker je posle Vimbldona iskoristio baš te riječi, da bi navijači trebalo više da cene Novakovu veličinu.

"E to mi smeta, što ga ne cene kao osobu. Ne mogu ja da teram nekoga da navija, ma navijaj za koga hoćeš, briga me, ali pokaži poštovanje. To je najveći problem, video sam to i pre. Kao na US Openu 2015, kad je u polufinalu dobio Marina, a u finalu je 20.000 ljudi navijalo za Federera. I onda se u Novaku probudilo ludilo. Ali on kao da se isključi, a kad da ga neko iz publike naljuti, odigra još bolje. Kao da želi da ima začepiti usta. Iako bi bilo lepše da ima malo bolji tretman. To je osoba koja je za tenis dala neverojatno puno. Pokrenuo je fondacije, neprestano ulaže u sebe i u sport, ništa mu nije problem… Zato bi ga trebalo više da ga poštuju."

Kaže da nije u karijeri često igrao protiv celog stadiona. "Možda kad bih imao žutu minutu, onda bih okrenuo sve protiv sebe jer bi videli da sam doživio kratak spoj. Ali kad vidiš da se neko bori i trudi… Nekako mi se čini da što god Novak uradi, ne valja. A drugi, što god naprave je OK, opravdava im se, nema veze jer su to Federer i Nadal. Novaku se gleda i najmanja sitnica, je li pozitivna ili negativna. Čim mu je u finalu bilo malo lošije, čuo sam zvižduke jer zašto on sad odlazi s terena. Pa ko bi glumio u finalu? Hoćeš da osvojiš i daješ sve od sebe. Finale je finale. I sve je pokušao, vratio se i pobedio jer je to neverovatna glava." Ne veruje da će se tretman promeniti. "Iskreno, ne znam, pre ne nego da. Ali Novak gura, ima svoje ljude i navijače koji će uvek biti uz njega. A to što će mu neko prigovoriti, najbolje je da se isključi. Na kraju će se gledati koliko je ko čega osvojio, a ne koliko je navijača imao."

