TRENIRALA SAM DOK SU MI DECA BILA U ŠKOLI: Kim Klajsters o svom povratku profesionalnom tenisu (FOTO)

Verna teniska publika u Dubaiju i širom sveta danas ima priliku da – u čast dvadesetogodišnjice postojanja Dubai Djuti Fri Tenis Čempionšips - jednog od najjačih turnira WTA kalendara van Grend Slemova, na centralnom terenu pozdravi velikanku ženskog tenisa, koja svoj neverovatni izlazak iz teniske penzije priređuje svojim prvim nastupom u karijeri na ovom turniru!

foto: Profimedia

„Evo mene ponovo!“ srećna je Kim Klajsters u svom prvom obraćanju predstavnicima sedme sile posle toliko vremena. Žreb joj je dodelio protivnicu koja imponuje po svojim nedavnim rezultatima, finalistkinju Austrelijen Opena i dvostruku Grend Slem šampionku, Garbinje Muguruza. „Moja glavna očekivanja pred ovaj meč, i povratak tenisu uopšte, nisu rezultatskog tipa. Želim da izvedem što više toga što sam radila na treninzima, izbalansiram svoje fizičko, mentalno i emotivno stanje, nađem načina da odgovorim na što više izazova koje će protivnice stvoriti. Jedno je pratiti tenis iz pozicije TV komentatorke, a sasvim drugo truditi se da se nađu rešenja u igri za njihove servise, jake udarce i slično. Na turneji su i dalje neke od protivnica sa kojima sam igrala i po 20 mečeva, ali dominiraju mlade igračice – i pred sobom imam veliki i pozitivan izazov da se adaptiram na igru sa njima...“ ističe Klajsters.

foto: Profimedia

„Najveći izazov pri mom drugom povratku u tenis bio je da uskladim sve svoje obaveze – kao majka, supruga, teniserka. Bilo je znatno lakše to uraditi prvi put, sa jednim detetom – ali sada, sa 36 godina, stvari izgledaju drugačije. U mojoj odluci mi je najviše pomogao suprug; „Zašto da ne?“ rekao mi je, kada sam mu rekla da me ideja o povratku kopka već duže vreme. Ne misli ni o čemu drugom nego o tome da bi sebi trebala da daš šansu, ako se tako osećaš – hrabrio me je, i tako sam se odlučila na ovaj potez. Deca često nisu ni znala da treniram, jer sam to radila dok su u školi. Sada se osećam odlično, idem ka svom cilju da postignem unutrašnju i spoljnu harmoniju, i ostvarim što više na ovom novom putešestviju u mom životu!“ prenosi nam mama, supruga i igračica Kim.

foto: Profimedia

„Veoma cenim ono što su mlade igračice ostvarile u poslednje vreme u tenisu. Sa komentatorske pozicije sam pratila uspehe Osake u Melburnu, Andreesku na severnoameričkoj turneji, pojavu Koko Gof. Ovde sam trenirala sa Simonom Halep, velikom šampionkom iz Pariza i Londona, čiju radnu etiku svrstavam u vrh ženskog tenisa. Od njih imam toliko puno da spoznam na turneji, i radujem se onome što predstoji u mojim nastupima,“ ističe Klajsters. „Veoma sam srećna zbog pobede Sofije Kenin u Australiji, igračice koju sam upoznala davno u Majamiju, kada je ona tek došla u SAD kao dete. Videle smo se u Melburnu, a od tada dopisivale, i sada ćemo možda imati priliku da igramo jedna protiv druge. Gledajući onaj snimak sa njom, koji je obišao internet proteklih nedelja, mislim da ništa nije slučajno – moj povratak tenisu, njen prvi Grend Slem, skoro u isto vreme. Zato se i radujem mojoj odluci da se vratim profesionalnom tenisu, i izazovima koje to nosi...“ ističe Kim Klajsters, pred svoj prvi meč na WTA turneji u sedam godina.

(Vuk Brajović)

