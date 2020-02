OVO JE MOJA FORMULA SREĆE I USPEHA: Novak Đoković otkrio detalje iz privatnog života KOJE JE MALO KO ZNAO! VIDEO

U ''Sportskom centru Novak'' Đoković je odgovarao na pitanja novinara i kolega sportista, a po okončanju velikog intervjua usledili su pojedinačni razgovori sa novinarima.

U ekskluzivnom intervjuu za novinara RTV Pinka Milana Popovića Novak Đoković otkrio je detalje iz svog privatnog života koje je malo ko znao.

Na pitanje Popovića o dobro poznatoj i sada aktuelnoj vizualizaciji stvari Novak je odgovorio:

- Mogu samo da kažem da to izuzetno deluje ne samo na sport, već i na privatni život. Meni je to dosta pomoglo u mojoj karijeri, ali i privatnom životu. Razumem da ljudi imaju predrasude, ali na mene to deluje. To je nauka dokazala, nema to nikakve veze sa religijom ili verovanjima, već je prosto suva nauka.

Često naglašavaš kako ti je Džordan veliki uzor, da li bi se bavio nekim drugim sportom po okončanju karijere?

- Trenutno nemam te pretenzije. Poštujem svakog sportistu koji je napravio nešto u svojoj oblasti jer znam koliko je to teško, ali za sada nemam planove da se bavim nečim drugim u budućnosti. Ne treba da se kategorizujemo u društvu, ali mislim da ljudi treba da se bave onim što im ide najbolje od ruke, da izvuku maksimum od toga. I da naglasim na kraju, Džordanu sve poštovanje što se oprobao u bejzbolu - zaključio je Novak.

