MRZIM TENIS, IGRAM GA SAMO ZBOG NOVCA: Šokantan intervju 55. igrača sveta!

55. teniser na ATP listi sve je ostavio bez tekst izjavom kako mrzi tenis i kako ga igra samo da bi zaradio novac.

- Mrzim ga svim srcem. Igram tenis samo zbog para. Ništa pozitivno nema u tome što sam postao teniser - izjavio je 22-godišnji teniser koji je visok gotovo dva metra.

Potom je i dodatno pojasnio svoja razmišljanja.

- Da nema para u tenisu odavno bih ga napustio. Odmah bih prestao da ga igram. U ovom trenutku ne zarađujem dovoljno na drugoj strani pa moram da igram. Još nisam u situaciji kao moj drug Bernard Tomić, ali nisam ni daleko do njega - priznao je Bublik.

Kazahstanac kaže i da jedva čeka da ode u penziju i igra tenis isključivo iz zabave.

- Volim sport i udaranje loptice. Sigurno ću nastaviti da igram tenis kada se povučem, možda i umrem igrajući ga, ali mi je kao profesionalcu muka od ovog sporta. Muka mi je da stalno igram protiv novih rivala. Teško mi je. Nekada moram da igram i u bolovima, moram da igram čak i ako me devojka napusti, to je deo tenisa koji mrzim. U timskom sportu uvek možete da kažete treneru da niste fit i ne morate da igrate. U tenisu to ne može, ali ja nisam dobar u timskim sportovima - zaključio je Bublik.

Kurir sport

Kurir