VELIKI SI NOLE! Izjava Đokovića o Federeru koja je zadivila svet...

Najbolji teniser Novak Đoković prokomentarisao je povredu Rodžera Federera, koja će ga odaljiti sa terena do sezone na travi.

Od specijalnog izveštača iz Dubaija Vuka Brajovića.

Federer će na taj način ispustiti veliki broj bodova koje brani u tom periodu, pa će najverovatnije pasti na sedmo mesto pre povratka.

Đoković je u nedavnoj izjavi prokomentarisao povredu i neočekivanu operaciju Federera.

"To je veliko iznenađenje. Znam da ga je povreda mučila u Australiji, ali niko nije znao koliko je to ozbiljno. Žao mi je što Rodžer i Kevin Anderson prolaze kroz to. Nadam se da će se uskoro vratiti na teren. Rodžer je Rodžer. Potreban je tenisu", rekao je Novak

On je takođe konstatovao da mu osvajanje Australijan opena dosta znači i da će sa više samopouzdanja ići kroz sezonu.

"Ja znam da svaki put kad osvojim prvi Grend slem da ću imati odličnu sezonu nakon toga. Dobra je stvar da je to slučaj i ove godine."

