NOVAK DO DETALJA O SVOM SINU STEFANU: Prati tenis i voli da ga igra! Zna za OVE tenisere, a mislim da navija za... VIDEO

Novak je posle meča na konferenciji odgovarao na pitanja novinara.

Veoma dobar način da se startuje na turniru?

- Da, veoma dobar način da se počne turnir. Kao što sam rekao i na konferenciji pred start ovog turnira, veoma je važno da se dobro krene. Nedostajao mi je ovaj turnir i uživam da igram ovde. Bilo je dosta ljudi danas na meču, iako je radni dan. Hvala svima što ste došli, bila je sjajn atmosfera.

- Veoma sam zadovoljan načinom na koji sam počeo turnir. Sve je odigrano kako je i planirano, ispoštovani su svi dogovori. Naravno, uvek mogu stvari da se poprave i da pojedinosti budu bolje, ali generalno sam zadovoljan.

Da li je išta promenilo kod tebe što je Federer u poslednji čas otkazao učešće na turniru?

- Čuo sam da ga neće biti do sezone na travi, što mislim da nije dobro za organizatore turnira. On je brend i dovodi dosta publike na stadion, dobar je za populizaciju ovog sporta, pa je šteta što ga nema. Što se mene samog tiče, ništa se puno neće promeniti. Sa Federerom bih odmerio snage tek u finalnom meču, tako da bih svakako morao da pobedim sve pre toga. Mislim da će turnir biti jak i bez njega. Svake godine na ovom turniru imamo bar pet ili šest igrača koji su u Top 10 ili Top 15. Sve su to ozbiljni igrači, neki su odličnoj formi, pa mislim da će biti uzbudljivo i bez Rodžera.

Kako komentarišeše tvoje odlične rezultate ove godine, da li si radio nešto drugačije nego inače?

- Pa trudim se da budem bolji iz godine u godinu. Radim na sebi sve više i više iz treninga u trening. Radim sa svojim timom na nekim detaljima kao što su mentalna vežba, fizička vežba, emocionalna veza i kada se sve to sklopi u jedno u kombinaciji sa iskustvom, dobije se ovo što sam ja napravio ove godine, mislim da je to formula za uspeh. Naravno, ima tu dosta rada u teretani i na terenu, ali mislim da je značajan doprinos svemu i ta psihička snaga koja dolazi sa godinama i iskustvom.

Rodžer je prošle godine došao do 100. ATP trofeja, Konors drži rekord, ti imaš 78, da li si možda razmišljao o tom rekordu i obaranju istog?

- Naravno da sam i o tome razmišljao, želim da budem prvi, ali cilj za ovu sezonu su mi Gren Slemovi i Olimpijske igre. Svake sezone se trudim da osvojim sve više trofeja na ATP turu, ali mislim da to dolazi kao rezultat dobih igara i dobre forme, da mi to nije opterećenje.

U narednoj rundi odmerićeš snage sa Filipom Kolšrajberom?

- Izgubio sam od njega prošle godine u Indijan Velsu. On je igrač iz samog vrha liste. Veoma je spreman i ima puno iskustva. Dobro sam se tada pripremo za meč sa njim na tvrdoj podloži, ali sam opet izgubio. Nadam se da će sada biti drugačije, ovo što sam pokazao danas izgleda dobro i nadam se da ću nastaviti u istom ritmu.

Svi se sećamo kako je za tebe bio emotivan prvi dolazak malog Stefana na trbine za vreme tvog meča?

- Da, bilo je veoma emotivno.

Sada je porastao, šta mu pričaš o tvom poslu i kako pričaš o tvojim uspesima?

- Polako pokušava da shvati neke stvari. Tara je još mala. Ona ima samo dve godine. Stefan ima pet i po godina i polako počinje da shvta stvari. Postaje mu jasnije zašto sam odsutan od kuće. Nije lako kada je otac profesionalni sportista. Ja putujem mnogo, ali oni ne. Njih vodim samo na pojedine turnire, ne mnogo u toku godine. Ono što je zanimljivo jeste da njegova pažnja nije dugotrajna i veoma je nestrpljiv. Ali, iznenadio sam se kako se ponaša na teniskom meču. Sedi strpljivo sve vreme i posmatra sa punom pažnjom, baš kao i ostala teniska publika, što nije lako. On takođe igra tenis, on voli da igra tenis. Ali, ja ga ne forsiram da se bavi tenisom. To se sve dešava spontano, ide sa godinama. Stefan je ovde sa prijateljima i zajedno gledaju i prate tenis.

Da li on ima nekog omiljenog tenisera?

- Nisam ga to pitao do sada. Zna za Rafu, Rodžera, Cicipasa, Dominika Tima i Zvereva. Ne gleda puno tenis, osim kada ja igram. Ne znam zaista za koga navija, ali mogu samo da pretpostavim - nasmejao se Novak.

Juče si trenirao sa Karenom Kačanovom, šta misliš o njemu, koliko je daleko od vrha?

- Mislim da je on veoma jak igrač, psihički. Ima veoma jak udarac, pogotovo forhendom. Ima nezgodan bekend i veoma je dobar server. Sa ovim tenisom koji igra sada mislim da će biti u Top 10 ili Top 15 konstantno. Igra zaista odličan tenis u poslednjih 5-6 meseci, ali imao je i nekoliko uspona i padova. Sećam se kako je igrao odlično kada je npr. pobedio mene u finalu Pariza. Imao je sjajnu sezoni i igrao je najbolji tenis u karijeri, to je bio njegov najbolji tenis u karijeri. Mislim da će uskoro doći od Top 10 ili Top 5 i da će se tu dugo zadržati. Ima talenta i potenicijala za to.

