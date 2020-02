NADAL PORUČIO NAŠEM ASU: Novače, ne želim da osvojiš više ništa!

"U ovom svetu ponekad živimo sa malo licemerja. Imam jako dobar odnos sa Dominikom, ali takođe i sa Đokovićem, međutim... Ako me pitate da li želim da Đoković ima više grend slem pehara od mene, moj odgovor je - ne" - rekao je Nadal.

Rafa smatra da je njegov stav više nego ispravan.

"To je čisto profesinalna stvar, i ne želim da ga krijem više. Isto tako, ako biste pitali Novaka da li bi više voleo da ja osvojim Rolan Garos ili Tim, verovatno će njegov odgovor glasiti" - Dominik.

Nastavio je iskreno.

"To vam je realnost našeg nadmetanja, nije u pitanju da imate nešto protiv bilo koga, ili da imate neki čudan razlog za takav stav. Ako Đoković osvoji titulu, ja mu čestitam i idem na sledeći turnir, ali ako me pitate koga sam priželjkivao kao osvajača Australijan opena, da, hteo sam da to bude Dominik Tim" - zaključio je Nadal.

