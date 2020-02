ĐOKOVIĆ POSLE POBEDE NAD MONFISOM DOBIO NEOBIČNO PITANJE: Evo kako se Novak snašao

Đoković je spasao tri vezane meč lopte u drugom setu i posle preokreta stigao do velike pobede i novog finala.

Novak Đoković je posle meča dobio zanimljivo pitanje.

Kako je Hudini uspeo da se vrati?

"Dobro ste to nazvali, pravi povratak. Monfis je bio bolji igrač u dva seta. Imao sam sreću da pronađem način da se vratim u drugi set. Imao sam set lopte u dva gema, ali je Gael igrao fantastično. Nikad nije bio bolji. Jako ga je teško probuditi. Ja imam dobru odbranu, ali ono što je on imao je neverovatno. Žao mi je zbog njega, imao je sjajan nastup. Danas je bio jedan od onih mečeva kada sam morao da budem miram i da čekam svoju šansu. Nisam imao puno sreće sa set loptama. Nisam smeo da dođem do taj-brejka. Na 6:3 sam se nadao da će promašiti i to se i desilo. Imao je i povredu koja mu nije dala šansu da igra kao u prva dva seta. Kada igra tako onda je jedan od najboljih igrača na svetu. Pomoglo mi je to što imam toliko iskustva u ovakvim situacijama kada se suočavate sa meč loptama. U takvim trenucima pokušavate da budete tu, da dišete kako treba, da dođete u situaciju da riternirate kako treba. To zvuči kao fraza ali je tako."

Đoković će u subotu od 16 časova igrati za 79. titulu u karijeri protiv Stefanosa Cicipasa.

"Stefanos je jedan od lidera naredne generacije. Veoma je posvećen, talentovan, harizmatičan. Veoma ga dobro poznajem. Može da se kaže da je još kao junior pokazao da će biti jedan od najboljih igrača. Vredan je toga. Igrao je sjajan tenis tokom ove sedmice, u formi je. To je finale, svako može da ga dobije."

