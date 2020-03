SRPSKO SRCE JOHANOVO ZA NOLETA: Đoković dobio na poklon roman o zverskom ubijanju Srba i trgovini organima na KiM!

Roman "Srpsko srce Johanovo" koji govori o zverskom ubijanju Srba, a onda i o trgovini njihovim organima na Kosovu i Metohiji tokom 1998 i 1999. godine dolazi i do Novaka Đokovića.

Otac najboljeg svetskog i srpskog tenisera Srđan Đoković, dobio je od autora romana Veselina Dželetovića izdanje na srpskom i engleskom jeziku.

- Uručio sam Srđanu Đokoviću knjigu "Srpsko srce Johanovo" i zamolio ga da je pročita. Obećao je da će pročitati i da će roman proslediti i Novaku. Nadam se da će obojica pročitati knjigu, a nadam se da ćemo se posle toga i čuti - rekao je za Kurir Veselin Dželetović, koji se sa Srđanom Đokovićem video na manifestaciji "Izbor za džentlmena godine".

Uskoro bi trebalo i da se desi ekranizacija romana. Film bi trebalo da bude snimljen u američkoj i domaćoj produkciji.

- Što se tiče filma, još je na čekanju, ali ide u dobrom smeru. Obezbedili smo kontakte i čekamo određene tendere. Imamo veru da ćemo napraviti film, a to je najvažnije.

Roman "Srpsko srce Johanovo" preveden je na veliki broj jezika, a kao istinito štivo koristi ga i srpska diplomatja poslednjih godina.

- Bio sam kod Ivice Dačića, nedavno. Pozvao me je da mi se zahvali, jer je dosta država povuklo priznanje lažne države Kosovo, zahvaljujući romanu. Tako da ide to sve polako, ali se kreće, a to je najvažnije. Pravda je spora, ali dostižna. Ne posustajemo radimo prevode. Uskor će izaći na slovačkom i japanskom jeziku.

Veselin Dželetović žali što je roman traženiji u svetu, nego u Srbiji.

- Voleo bih da i Srbi što više pročitaju roman "Srpsko srce Johanovo". Pre jedno šest, sedam godina, Olivera Katarina je rekla da će ovu knjigu pre prepoznati neki ljudi iz sveta, nego u Srbiji - ocenio je Veselin Dželetović.

Roman "Srpsko srce Johanovo" Veselina Dželetovića nastala je po istinitom događaju. To je priča o srpskoj porodici, jedinoj preostaloj u selu, gotovo iskorenjenoj, priča o Nemcu Johanu koji nosi srce Srbina, kidnapovanog na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Pisac je Johana upoznao 2004. na razvalinama srpskog groblja u jednom kosovskom selu i tako saznao za neverovatnu priču.

