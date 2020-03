KADA MU JE STALO ON IGRA NAJBOLJI TENIS! Grend slem šampionka impresionirana Novakom

"Videli smo ga gotovo u suzama kada je Srbija poražena u četvrtfinalu Dejvis kupa u Madridu, videlo se koliko mu je to značilo, kao i njegovim kolegama i svima u zemlji. I šta je onda uradio? Otišao je na pauzu, potom je došao na ATP kup izuzetno spreman i motivisan da pobeđuje. Kada je u naboju emocija i kada mu je stalo do nečega, igra najbolji tenis. Na ATP kupu je igrao izuzetno dobro i to mu je dalo momentum i samopouzdanje da nastavi tako i na Australijan openu, kao da igra za istoriju. Vidi se da igra za što veći broj grend slem titula i svi veruju da će to biti borba do poslenjeg daha između njega, Rafe i Rodžera. Novak čvrsto veruje da ima šta da dokaže, želi da završi karijeru sa najviše grend slem trofeja i to ga motiviše. Daje mu razlog da igra barem još nekoliko godina - zaključila je Davenportova.

Kurir sport

Kurir