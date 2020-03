OVO JE KAO PRODUŽENI ODMOR! Olga Danilović: Sad imate vremena za kućne poslove, a za raspoloženje tu je "KENGUR"! VIDEO

Fed kup reprezentativka Srbije Olga Danilovic apeluje na sugradjane da poštuju mere nadležnih organa i time sačuvaju svoje i tuđe zdravlje i da doprinesu uspešnoj borbi i konačnoj pobedi nad epidemijom virusa korona. 🎾🇷🇸🏆♥️ @danilovicolga #ostanikodkuće #stayhome #stayhealthy #staysafe #covid_19 #korona #olgadanilovic #tennis #tennisplayer #fedcup #fedcupplayer #serbia #Srbija

A post shared by Teniski Savez Srbije (@teniski) on Mar 25, 2020 at 7:41am PDT