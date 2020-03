IMAMO SLIČAN STIL IGRE: Ćorić objasnio zašto ne može da pobedi Đokovića

"Novak i ja imamo sličan stil igre, a on sve to radi malo bolje. Verovatno je to razlog zašto ga još nisam pobedio".

Hrvatskom igraču koji je trenutno 23. teniser na planeti predviđan je plasman u sam vrh ATP liste.

"Teško mi je da objasnim zašto nisam u TOP 10. Mnogo truda treba da se dođe do tog nivoa. Moram da napredujem u svim segmentima igre, posebno na servisu i forhendu. Bekhend mi je najbolji udarac, ali i tu ima prostora za napredak. Moj tenis u ovom trenutku nije dovoljno dobar za TOP 5, ali trudim se maksimalno i žestoko radim na sebi", rekao je Borna.

Ćorić kaže da je veliku ulogu u njegovoj karijeri imali Ljubičić i Ivanišević.

"Sa 13 godina sam bio izgubljen, nisam trenirao, nisam dobro igrao i još sam se povredio. Goran je tada bio uz mene, pomogao mi je u najtežem trenutku u karijeri".

Kurir sport

Kurir