DŽEJMI MAREJ OČEKUJE OTKAZIVANJE VIMBLDONA: Grend slem na travi se neće igrati prvi put od 1945. godine

Organizatori Vimbldona u sredu će održati sastanak na kome će razgovarati o turniru, a brojni britanski mediji preneli su da se očekuje otkazivanje zbog pandemije korona virusa.

Rolan Garos je već odložen za septembar i biće teško naći termin za Vimbldon. Sezona na travi traje šest nedelja, tokom leta, kada su dani duži pa mogu da se produže mečevi do kasno uveče.

Upitan da li će organizatori otkazati Vimbldon pre nego odložiti, dvostruki osvajač Vimbldona u mešovitom dublu misli da će grend slem turnir biti otkazan.

"Mislim da će im biti teško da pomere turnir iz brojnih razloga, pošto onda morate da se sudarite sa ostalim turnirima. Za sada je i dalje na rasporedu. Čak i to što je duži dan, kako odmiče svaka nedelja, imaćemo manje svetla. Na Vimbldonu se igra do devet ili 10 uveče. Svi čekaju odluku, pošto je to naredni veliki turnir u kalendaru u ovom trenutku", rekao je Marej za radio Bi-Bi-Si 4 (BBC).

"Mislim da će se danas i sutra održati sastanci o planovima. To će nam pružiti uvid o sezoni na travi ali i o sezoni posle toga", dodao je on.

Marej je rekao da za sada nema planova, već da sedi kod kuće kao i svi drugi.

"Drugačije je. Navikli smo da stalno putujemo, da budemo u različitim gradovima svake nedelje i nekako smo postali institucionalizovani na to. Kada dodje petak ili subota i počnete da igrate za velike nagrade na kraju turnira čak i tada ste psihički spremni da idete na naredni turnir, pošto ste na to programirani", naveo je on.

Marej je sedmostruki grend slem šampion, a 2007. godine u paru sa Jelenom Janković je osvojio Vimbldon.

