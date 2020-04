ONA JE OD NJEGA NAPRAVILA POBEDNIKA: Federer priznaje da bez Mirke ne bi mogao da živi (VIDEO)

Mirka je rođena u Bojnicama (danas Slovačka, tada Čehoslovačka), a kada je imala dve godine sa porodicom je emigrirala u Švajcarsku. Njani roditelji trenutno poseduju prodavnicu nakita u Šafhauzenu.

Kada je imala devet godina, otac je odveo da gledaju teniski turnir u Filderštatu. Ona je tada upoznala Martinu Navratilovu, koja je mislila da Vavrinec deluje kao sportski tip i kako bi trebalo da počne da trenira tenis. Navratilova joj je kasnije poklonila prvi teniski reket i održala prvi trening.

foto: Profimedia

Mirka je u karijeri osvojila svega tri ITF turnira (dva 1997. i jedan 1999). Godine 1999. je takođe napravila impresivan niz od šesnaest pobeda i jednog poraza, ali sve na turnirima organizovanim od strane Međunarodne teniske federacije. U karijeri je dostigla nekoliko četvrtfinala na VTA turnirima, a najbolju poziciju na VTA listi, 76. mesto, dostigla je 10. septembra 2001. godine.

Plasman u treće kolo Otvorenog prvenstva Amerike 2001. godine njen je najbolji rezultat na Grand slem turnirima, a godinu dana pre toga predstavljala je Švajcarsku na Olimpijskim igrama 2000. u Sidneju. Vavrinec se od profesionalnog tenisa oprostila 2002. zbog neprestane povrede stopala, a u karijeri je takođe ostvarila pobede nad visoko rangiranim teniserkama kao što su Barbara Šet i Žistin Enan.

Mirka Vavrinec nije prestala da igra tenis zbog Rodžera, već zbog povrede stopala, ali se dalje u životu nije bavila ničim konkretnim sem da ga prati, bude uz njega i odgaja decu.

Sve bitne momente Rodžerove karijere ispratila je njegova draga. Bila je uz njega kada je osvajao Vimbldon, Rolan Garos... ali i usled eliminacija, povreda, bolnih poraza... Švajcarski teniser je u njen život ušao dok je ona bila u emotivnoj, ali ne toliko srećnoj, vezi sa jednim bogatim Arapinom.

foto: Profimedia

Čak su bili i vereni, ali je onda u Sidneju na Olimpijskim igrama Mirka upoznala Rodžera, a devet godina kasnije držeći se za njegovu ruku stala pred matičara.

"Ne znam kako bih opisao trenutak kada smo se prvi put poljubili, kao i to kako sam se tada osećao, ali probaću ovako: da je pesma I am a woman in love od Vitni Hjuston otpevana u muškom rodu, bila bi to moja biografija. Mirkin pogled i njene usne bile su nešto najlepše što sam ikada video. I sada, posle toliko godina kad god začujem njen glas moje srce zatreperi kao krila lastavice koja poleće na jug. Možda sada nekom zvučim malo patetično, ali ono što osećam prema njoj ne mogu da izrazim rečima, jer nisam pesnik, pa ne znam toliko lepih stihova. Mirka je moja ljubav, moja svetlost na kraju puta, moj izvor snage, moja podrška, moja ruža u rano proleće i osoba zbog koje bih odleteo na Mesec, pokupio prašinu sa njega i posuo njome put kojim ona hoda," opisao je svoja osećanja prema voljenoj Federer.

"Tokom 2004. godine ostao sam bez trenera pa je moja sadašnja supruga preuzela tu ulogu na sebe. Zagrevala me je uoči deset mečeva od kojih sam na devet pobedio. Tada je moj kolega Rodik u šali tražio da mu pozajmim Mirku da i njega zagreva, kako bi i on postigao tako dobar rezultat. Bez sve šale, naučila me je mnogo u životu, osim što sam uz nju postao bolji teniser i čovek, naučila me je i da se razumem u modu. Dok nju nisam upoznao, imao sam nekoliko pari farmerki i patika, a potom sam postao pravi elegantni gospodin," sa osmehom ističe Rodžer.

Posle punih devet godina zabavljanja 11. aprila 2009. godine njih dvoje shvatili su da je došlo vreme da se venčaju, a pošto ni jedno ni drugo od toga nisu želeli da prave spektakl, zakleli su se na večnu ljubav na maloj ceremoniji u Bazelu na kojoj su prisustvovali samo njihovi roditelji i najbliži prijatelji.

"Za mene je to bio jedan od najemotivnijih trenutaka u životu. Bio je sunčan dan, a nebo je imalo neku čudno plavu boju koju nikada ranije nisam video. Stupio sam u brak sa osobom koju volim najviše na svetu i to me je činilo veoma ponosnim, a posebno mi je drago što je od tog dana više ne predstavljam kao devojku, nego kao suprugu. To jesu sitnice, ali me one čine ponosnim. Mislio sam da ću biti mnogo opušteniji tokom samog venčanja koje ništa neće promeniti između nas dvoje, ali smo ipak oboje zaplakali kada smo izgovarali sudbonosno da," otkriva Federer koji je samo nekoliko dana pred samu svadbu saznao da će postati otac.

Iz ljubavi Mirke i Rodžera nastali su i blizanci, par ok njih petoro devojčica i dečačića. Desetogodišnje Mila Rouz i Šarlin Riva, kao i šetogodišnji sinovi Leo i Lenart. Dovoljno su porasli da Miroslava sada ima veliko društvo u svečanim ložama velikih, turnira.

Dok njih petoro i dalje u živaju kada je tata na terenu, Federer ima plan za momenat kada okonča profesionalnu karijeru.

"Porodica mi često nedostaje pa će prvo što ću uraditi kada prestanem da se bavim sportom biti to da nekoliko meseci provedem zatvoren u svom domu. Postoje mnoga mesta na svetu koja želim da obiđem, a voleo bih da odem i na skijanje, što zbog turnira stalno propuštam. Želim da provedem vreme sa prijateljima, nemam ih mnogo i oni dosta pate jer se retko viđamo," kaže Federer.

Kurir sport

Kurir