JELENA ĐOKOVIĆ O ODLUCI INSTAGRAMA DA JE CENZURIŠE: Volela bih da u javnom govoru čujem više argumenata!

Reč je o postu na Instagramu u kom je podelila video sa jednog predavanja na temu upita oko uzroka koronavirusa

Supruga Novaka Đokovića naglašava da nigde nije istakla da podržava sadržaj u videu, već je naišla na taj materijal i želela je da čuju šta ljudi misle.

"Podelila sam pre nekoliko dana video samo iz jednog razloga - u njemu se pominju postulati učenja Rudolfa Stajnera, koji je za moju sferu interesovanja i posla relevantan i otuda je i moje zanimanje za ovaj video bilo veće u odnosu na more drugih sadržaja koje dobijam. Naime, Stajnerove škole i vrtići se nalaze u 76 zemalja sveta (Waldorf škole) i već neko vreme se susrećem sa njihovim radom i izučavam kurikulum. Stajnerova filozofija i rad na biodinamičkoj agrikulturi su me podstakli na dodatno učenje, čemu sam se posvetila poslednjih meseci. Dakle, ima mi smisla, ne tvrdim da je tačno ili nije, ali sam svakako zainteresovana da učim i informišem se o tome. Bilo mi je zanimljivo jer je puno ljudi reagovalo, iz reakcija se takođe vidi da ljudi nisu ni odgledali video - ali ja se trudim da podelim ono što mi je zanimljivo jer možda u tom lancu reakcija se stvori nešto vredno. Otvorena sam, spremna da čujem i da sam pogrešila ili da nešto nije tačno što sam pomislila da jeste i nemam problem sa tim. Nisam srećna što se bilo kome skida video jer mislim da to nije dobro, i volela bih da u javnom govoru generalno čujemo malo više argumenata, jer bi nam tada svima neke stvari bile jasnije, objasnila je Jelena Đoković.

Kurir sport

Kurir