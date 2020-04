"Uz ovaj veliki problem koji imamo, svi drugi su zaboravljeni. To su sve sekundarne stvari. Sada je bitno da se izborimo sa koronavirusom. To je ono što je bitno, a ne tenis. Razgovarali smo i rekao mi je da ga sada nije briga za tenis. To je logično, ako imate i malo obzira", rekao je Toni Nadal za Mundo Deportivo.

Kurir sport

Kurir