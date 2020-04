NOLE, VELIKI SI! Najbolji teniser sveta JOŠ JEDNOM ODUŠEVIO SVET: Posle Srbije pomogao i Italiji u borbi protiv korone

Za sada se ne zna koja je vrsta pomoći u pitanju, ali Italijani tvrde da se radi o velikom iznosu. Najviše ih je impresionirala njegova želja da bude anoniman. Ipak, do javnosti je došla ova informacija.

"Dobili smo značajne donacije iz inostranstva i to me je zadivilo. Ono što me je impresioniralo je Novak Đoković! Dao je milion Srbiji, svojoj zemlji, a kada je čuo vest o Bergamu, mislio i na nas. Za mene ovo sjajan čovek, nadam se da ću moći da ga zagrlim", rekao je Piter Asemebergs direktor bolnice u Bergamu za italijanske medije.

O svemu tome italijanski Eurosport je javio:

"Da Đoković ima zlatno srce potvrdio je direktor zdravstvenog centra za zapadni Bergamo, Peter Asemberg, koji je dao izjavu Burnu Vespi za 'Porta a porta'.

Novak Đoković, naime, nikada ne prestaje da zadivi svojom velikodušnošću. Najbolji primeri takvih ljudi su oni koji pomoć daju tiho, da se ne reklamiraju, čak i da ljudi uopšte ne znaju šta dobro čine. A za njegovu ljubav prema našoj zemlji (Italiji) saznali smo ne od njega, već od druge osobe", javljaju Italijani.

