OVO SU MNOGI U SVETU ČEKALI Novak zakazao novi lajv: Evo sa kim i o čemu će pričati (FOTO)

Today at 7pm CEST I will be doing IG Live with my dear friend, Persian brother from another mother, wonderful soul Chervin Jafarieh @chervin333. We’ve known each other for years and recently started to collaborate on sports nutrition, wellbeing, and how to enhance our experience as human beings to the fullest. Health, Love, Peace and Freedom. Tune in for this one, I am sure we can all learn from this man. ❤️🙏🏼 Данас у 19 часова ћу имати разговор уживо на Инстаграму са мојим драгим пријатељем, Персијским побратимом и изванредном душом, Шервином. Причаћемо о свему што се тиче здравља човека и вештинама како да се живи у највећем могућем изобиљу здравља,љубави,мира и слободе 🙏🏼❤️ Придружите нам се јер сам сигуран да ћемо сви нешто ново научити од овог човека.

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Apr 21, 2020 at 9:05pm PDT