ALEKSANDAR VUČIĆ SE ZAHVALIO ĐOKOVIĆU I BROJNIM SPORTISTIMA NA POMOĆI: Tako to radite kada vam je država ugrožena

Na otvaranju nove Kovid bolnice na Karaburmi u Beogradu, Vučić je rekao da je to način kako se pomaže državi u nevolji.

"Što se tiče respiratora, veoma sam ponosan na posao koji smo obavili. Dobiće za svaki respirator kada, kako i na koji način smo nabavili. Sa ponosom ističem da gotovo nijedna zemlja proporcionalno broju svojih stanovnika tako veliki i tako dobar posao nije uradila. Zahvalan sam svim ljudima u timu koji su bili angažovani na tome. Mi smo time mnogo toga rešili za budućnost. U pitanju su stotine i stotine respiratora. Stići će nam još neki. Kada glavni talas epidemije prođe doći će i oni koji su obećani na početku. Želim da se zahvalim mnogim divnim ljudima koji su to donirali. Želim da se zahvalim Novaku Đokoviću, Vladimiru Štimcu, Marini Maljković, mnogim dobrim ljudima koji su se trudili i preko svojih veza pokušavali u Kini da pronađu respiratore. To je velika stvar, i tako to radite kada vam je država ugrožena. Zato im mnogo, mnogo hvala na svemu", rekao je Aleksandar Vučić.

Kurir sport

Kurir