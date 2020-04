HTEO JE DA SE UBIJE, SUZE SAME KREĆU KADA GA SLUŠATE: Đoković u razgovoru sa iranskim guruom dotakao se jednog čoveka

"Nik je jedan momak koji je rođen bez ruku i nogu. Nekoliko puta je pokušao da izvrši samoubistvo i sada je postao jedan od najvećih motivacionih govornika, pričao je pred stotinama hiljada ljudi širom sveta. Jednom pred 100.000 u Indiji", napomenuo je Novak.

"On je pravi primer ovoga o čemu govorimo. Kada ga slušate, suze kreću i osetite ljubav i zahvalnost za sve što imate, za to što možete da uhvatite stvari, da trčite, da šetate... On to nije imao i uspeo je da sve transformiše u nešto lepo. Zato verujem da ko god da ste, možete da napravite promenu", poručio je Nole.

Nik Vujičić je australijski propovednik i motivacioni govornik, srpskog porekla, ali i jedan od najčitanijih autora u Americi.

Vujičić pati od tetra-amelija sindroma, retkog genetskog poremećaja zbog koga je rođen bez ruku i nogu. Da piše, telefonira i obavlja svakodnevne poslove naučio je koristeći dva prsta na nedovoljno razvijenom levom stopalu.

Iako je život njega i njegove roditelje stavio pred veliko iskušenje, Nik je uspeo da se izbori za svoje mesto, da pronađe svrhu života, a danas svojim govorima motiviše milione ljudi da slede njegov primer. Njegove govore do sada je uživo slušalo 1,3 milijardi ljudi u 64 zemlje sveta. (Kurir sport)

