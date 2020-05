REIKI UČITELJ KOJI JE NOVAKU ŽIVOTNI VODIČ: Evo ko je taj čovek i čime se tačno bavi (FOTO)

Postati svestan činjenice kako naš super ego manipuliše nama i zašto mu verujemo da nismo dovoljno jaki i dovoljno dobri, ključan je u savladavanju ovog problema. Što smo svesniji delovanja super ega slobodniji smo. Ne ignorišite njegove prevare, budite slobosni.

