JELENA ĐOKOVIĆ DELI SAVETE - "KARIJES UTIČE NA NEPLODNOST": Šta mislite o njenim savetima VIDEO

I u ovom live-u sam se potrudila da podelim sa vama neke ključne poruke koje sam izvukla iz razgovora sa Nadine. Ona preporučuje: - izbegavajte korišćenje SPF faktora i krema za sunčanje jer je sunčanje korisno (umereno) i neophodno za zdravlje našeg tela i proizvodnju D vitamina - koristite prirodna biljna ulja pre/za vreme i posle sunčanja poput: kokosovog, jojoba, maslinovog, ulje od semena maline, kantarion nakon sunčanja; - jedite sunčevu hranu: zeleniš, paradajz, lubenica, turmeric, borovnice... Jer ono što jedemo utiče na to kako će naša koža da reaguje na sunce. - UVB zraci izazivaju opekotine i njih blokiraju kreme sa SPF faktorom (sintetičkim), medjutim crvenilo je naš prirodni način odbrane, naše telo nam govori da se sklonimo sa sunca tako što pocrveni. Dobro je da posmatramo naše telo i sklonimo se sa sunca na vreme. Kreme za sunčanje blokiraju te UVB zrake i taj prorodni proces crvenila, ali ne i UVA štetne zrake i plus sprečavaju proizvodnju D vitamina; - najbolje je da koristite šešire i odeću koja vam pomaže u uslovima kada ste previše izloženi ; kao i zinq koji prosto odbija sunčeve zrake. - zdravlje zuba: koristite uvek slanu vodu i sodu bikarbonu da ispirate usta, počnite da čistite jezik i desni sa posebnim četkicama; i ujutru i uveče se koristi konac za zube (uvedite i esencijalna ulja u rutine jer su antibakterijska, antifungalna, antiviralna i antiinflamatorna), mućkanje ulja u ustima je sjajno za upale desni.... - nežno perite zube, uvek sa mekanim četkicama jer kad grubo peremo to povlači desni. Pokret je “kiša pada, trava raste” kako kažu naši zubari klincima :) Njene knjige u kojima sve možete detaljnije da pročitate su: Renegade Beauty Holistic dental care by Nadine Artemis @livinglibations

A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on May 5, 2020 at 2:20pm PDT