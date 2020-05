NOVI, JOŠ BRUTALNIJI NAPAD BRITANACA NA ĐOKOVIĆA! Novak je lakoveran i TOKSIČAN! Citirali čak i doktora Kona!?

Nakon jučerašnjeg napada Giri Nejta, usledio je još jedan i to dosta brutalniji. Reč je o kolumni britanskog novinara Simona Brigsa koji je u ''Telegrafu'' na sva usta isprozivao najboljeg tenisera planete.

Ponovo je u fokusu bio Novakov Instagram lajv koji je u doba korona očigledno bio veoma gledan.

"Jedan trener uspia svom igraču kašičicu nekog praha u njegovu flašu sa vodom. On planira da "oživi" svog igrača sa miksom kalijiuma i natrijum-elektorlitima. Drugi trener koji radi za Đokovića, veoma duboko gleda u čašu sa vodom. On projektuje pozitivne emocije koje bi navodno trebalo da se pretvore u svetu tečnu vodu punom energije. Zvuči maštovito? Možda. Baš upravo je ono što Đoković "pljuje" u svojim obraćanjima na Instagramu sa svojim najnovijim guruom Šervinom" - isitče Brigs.

Potom je citirao Novaka:

"Video sam i poznajem ljude koji su energetskom transformacijom, pomoću moći molitve i moći zahvalnosti, uspevali i da najotrovniju hranu i najzagađeniju vodu pretvore u lekovitu. Naučnici su dokazali da molekuli vode reaguju na naše emocije" - rekao je Đoković tokom razgovora sa Šervinom.

Potom se autor ovog teksta prisetio i 2010. godine kada je Đoković saznao da je alergičan na gluten i kada mu je u pomoć pritekao jedan Srbin.

"Nije novost da je Đoković "lud". On je govorio da su telepatija i telekineza pokloni od "višeg reda", izvor od samog Boga". Do pre neke nedelje takvo nadrilekarstvo je delovalo duhovito ili naporno, sve je zavisilo od raspoloženja. Kao njegova proslava nakon dobijenog meča kada pozdravlja publiku".

Brigs je citirao srpskog epidemiloga Kona koji je Novaku poručio da se ne meša u stvari koje se ne razume, te da je Novak tek treći najuticajniji sportista belog sporta posle Serene Vilijams i Rodžera Federera, ako je verovati francuskom L'Ekipu. Naravno, ponovo je u fokusu bilo i zmijsko ulje od 50 dolara koje Novakov prijatelj Šervin navodno reklamira u Instagram zvanično lajvovima najboljeg tenisera planete.

"Tenis verovatno daje više slobode igračima u odluka, možda je to razlog zašto je politika u ovom sportu toliko prljava. Mnogi profesionalci su napustili školu kako bi trenirali što bi bolje mogli. Njihov život se zasniva oko sporta. Vode sport koji je vredan 5 milijardi u svoje slobodno vreme. Istina je da su neki igrači pokazali kao vizionari iza scene, kao Bili Džin King ili Donald Del. Danas su njihovi naslednici ljudi sa koji imaju intelektualnu poniznost da testiraju svoje ideje i da se savetuju sa ekspertima. Đoković očigledno nije jedan od njih. On nastavlja da predlaže diskreditovane ideje koje na sebi imaju naziv "nauke", morate da se upitate da li je on pravi čovek da vodi tenis kroz pandemiju koronavirusa" - zaključuje Britanac svoj tekst "Đokovićeva nauka je toksična, da li je on pravi čovek da vodi tenis kroz koronavirus".

