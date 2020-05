NOVAKOVA PRIČA UZNEMIRILA TENISERKU, TRAŽI DA POVUČE IZJAVU: Đoković priča OPASNE STVARI koje su brojni ljudi videli

Zbog lajva sa Džafarijehom Šervinom su reagovali mnogi. Sa Irancem se prepire poznati teniski novinar Ben Rotenberg, sada je reagovala i bivša teniserka Mari Kariljo, koja je sada reporterka NBC-ja.

"Znam da veruje u meditaciju, u molitvu, mrzeo je to što je morao na operaciju lakta i odlagao ju je jer je istinski mislio da može da izleči svoje telo", počela je Kariljo, da bi potom nastavila u oštrijem tonu.

"Jako me je uznemirilo to što su Đoković i taj drugi čovek govorili da se otrovna voda može transformisati u pitku vodu. To su opasne stvari koje su brojni ljudi videli, nadam se da će povući to", rekla je Mari Kariljo.

Da podsetimo, Novak je prvo bio aktuelan zbog svojih stavova o vakcinaciji, da bi prethodnih dana bio meta kritika zbog izjava koje su opisane kao promovisanje pseudonauke.

"Video sam ljude i poznajem ljude koji su energetskom transformacijom, pomoću moći molitve i moći zahvalnosti, uspevali i najotrovniju hranu i najzagađeniju vodu da pretvore u lekovitu vodu. Voda reaguje i naučnici su dokazali da molekuli vode reaguju na naše emocije, na ono što se govori", spomenuo je Đoković.

