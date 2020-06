KANAĐANIN RAZOTKRIO LICEMERE: Napadaju Novaka zbog 30.000, a Nadal i Federer su glasali protiv pomoći! Oni su bruke

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nedavno je pokrenuo akciju pomoći slabije rangiranim igračima.

Đoković je kao predsednik Veća igrača predložio osnivanje fonda za pomoć, a uključile su se teniske organizacije ITF, ATP i WTA, kako bi skupili minimalno šest miliona dolara za osnivanje Programa pomoći za više od 800 igrača i igračica.

Novako predlog je da prvih 100 igrača u singlu i prvih 20 u dublu učestvuju sa uplatama. Naravno, ne svi ravnomerno, već po plasmanu, pa bi tako prvih pet igrača izdvojilo po 30.000 dolara.

Cifra koju je Novak predložio naišla je na osudu poznatog teniskog novinara iz Njujok Tajmsa Bena Rotenberga, koji je udario na Đokovića.

- Njegov je plan bio da donira 30.000 dolara, a u karijeri je zaradio više od 100 miliona. Za poređenje, taj iznos donacije upola je manji od onog koji dobijete za poraz u prvom kolu Australian Opena. A on je osvojio Australian Open i osvojio tri miliona dolara. I želi da da samo 30.000. To je prilično mršavo za najbolje igrače.

Međutim, Rotenberg nije imao šta da kaže na to što su Rodžer Federer i Rafael Nadal glasali protiv osnivanja fonda, odnosno nisu želeli da daju ni jedan dolar za svoje kolege.

To je otkrio Kanađanin Vasek Pospišil, koji sa Novakom učestvuje u skupljanje pomoći.

- U jednom trenutku imali smo 80 od Top 100 tenisera koji su potpisali i jedan od njih bio je Novak. Kada smo otišli kod Rodžera i Rafe, oni su promenili svoju odluku. Želeli su da pričajui nasamo s čelnicima Grend Slem turnira, što je bilo protiv čitave naše ideje. Iskreno, to je bruka - govorio je Pospišil i potom dodao: - Imao sam sjajan razgovor s Rodžerom, on je sjajan lik i ja ga volim i u potpunosti nas je podržavao. Bio je saglasan s mnogim problemima, ali nije želeo da stane iza ovog projekta. To nas je usporilo, ali na kraju, većina je jača nego nekoliko njih.

