PRILIKA KOJA SE NE PROPUŠTA! REPRIZA AO FINALA ZA 600 DINARA: Počela prodaja ulaznica za Novakov Adria Tour

Cene karata su veoma pristupačne. Naime, ljubitelji tenisa u našoj zemlji imaju priliku da uživo gledaju neke od najboljih tenisera sveta za svega 600 dinara, koliko iznosi karta za dnevni termin, dok je večernji program nešto skuplji - 800 dinara.

Podsetimo, na humanitarnom turniru, koji organizuje srpski teniser Novak Đoković, učestvovaće Dominik Tim, Aleksandar Zverev, Grigor Dimitrov... Tako će srpska publika možda imati priliku da gleda reprizu finala ovogodišnjeg Australijan opena (Đoković -Tim) za svega pet evra.

Odluku o povoljnoj ceni ulaznica doneo je organizacioni tim "Adria Tour" događaja, na čelu sa direktorom Đorđem Đokovićem, pre svega kako bi omogućio ljudima koji iskreno vole sport da budu u prilici da uživaju u jednom ovakvom turniru.

- Odluka za cene nije bila laka jer smo morali mnogo toga da uzmemo u obzir, a naročito tešku situaciju zbog koronavirusa. S obzirom na to da je ovo humanitarni događaj i da sredstva idu u dobrotvorne svrhe, kao što su programi ranog razvoja naše dece koje sprovodi fondacija Novak Đoković, izabrali smo da ponudimo povoljne cene. Između ostalog, vodili smo se time da četvoročlana porodica može da priušti dolazak na turnir i da uživa u partijama nekih od najboljih tenisera na svetu, kao što su Novak, Dominik Tim, Aleksander Zverev, Grigor Dimitrov, zatim naši asovi Viktor Troicki, Dušan Lajović, Filip Krajinović...Ukupno ih je sedmorica, dok će osmi učesnik beogradskog izdanja "Adria Tour" to mesto steći kroz TSS Tour koji se igra u nedelji pre - ističe Đoković.

Bezbednost posetilaca i učesnika događaja je prioritet svih na "Adria Tour" događaju.

- Mi kao organizatori najviše od svega brinemo i vodimo računa o bezbednosti, bez obzira na to što su trendovi takvi da se svaki dan smanjuje broj obolelih od koronavirusa. Ne želimo da se bilo ko oseća nebezbedno kada dođe na događaj. Zbog toga svaki gledalac će na ulazu dobiti zaštitnu masku, dezinfikaciona sredstva će biti raspoređena svuda po centru, i takođe pre početka i posle završetka svakog sportskog događaja vršiće se dezinfekcija celog centra.

U petak je obezbeđen celodnevni program, koji počinje od 12h sa ženskim finalom TSS Tour-a, posle čega na red dolazi muško finale, čiji pobednik stiče pravo igranja na "Adria Tour". Od 16h po rasporedu su druga iznenađenja i zanimljvosti za publiku, u čemu će centralno mesto imati Novak Đoković. U subotu se igraju mečevi u dva termina, baš kao i u nedelju, a najbolji teniser sveta, pod uslovom da stigne do finala, biće učesnik u svakom od njih.

- Očekujemo jedan veliki i sjajan spektakl od petka do nedelje, koji će se prenositi u regionu na Sportklubu, dok će slika sa TC Novak ići još u preko 100 zemalja sveta. Ponosni smo na to što smo obezbedili jedan ovakav događaj, iako nije bilo nimalo lako sve organizovati u roku od par nedelja koliko smo imali na raspolaganju. Izazov je bio i obezbeđivanje dolaska velikih teniskih imena, ali je tu Novak odradio veliki posao. Sa druge strane, želim da napomenem da igrači dolaze besplatno, i svi su se odrekli nagradnih fondova u korist humanitarnih organizacija po svom izboru. Svesni su koliko je pomoć širom sveta potrebna. To su sve sjajni momci i njima je bilo sasvim dovoljan argument to što se neko kao što je Novak angažovao za tako veliki događaj.

Đoković veruje da turniri u okviru "Adria Tour" opravdati očekivanja publike i sportske javnosti, kako u Beogradu, tako i u ostalim gradovima širom regiona.

- Celokupna ideja o "Adria Tour" je izvanredna, posebno u trenucima kada nema sportskih događaja. Drago nam je što ćemo biti prvi, ili među prvim sportskim događajima na svetu sa publikom, čime ćemo da otvorimo sportski svet - zaključuje Đorđe Đoković.

Prodaja se vrši preko sajta www.tickets.rs kao i prodajnih mesta Ticket Vision-a.

