SENZACIJA! BOJANA JOVANOVSKI SE VRATILA TENISU I ODMAH POBEDILA: Devet meseci posle porođaja ponovo briljira na terenu

Bojana Jovanovski, sada Petrović, poput Jelene Janković, odlučila je da se ove nedelje vrati tenisu.

Bojana je na TSS Touru u Beogradu u prvom kolu singla savladala Tijanu Nikolić sa 2:0, po setovima 6:0, 6:2.

Ona će u narednom kolu igrati protiv Tamare Malešević, četvrte nositeljke.

Bojana Petrović je krajem 2018. godine u emotivnom video prilogu saopštila da je završila karijeru. U avgustu prošle godine ona i suprug Miloš Petrović, koji su se venčali 2016. godine, dobili su prvo dete, sina Alekseja.

Poslednjih godina je obavljala funkciju selektorke reprezentacije do 14 godina.

Tenisom je počela da se bavi sa sedam godina, a prvi klub bio je Crvena zvezda. Sa 12 godina osvojila je nacionalni šampionat za teniserke do 14 godina i igrala finale u konkurenciji do 16. Na internacionalnoj sceni, ubeležila je četvrtfinale juniorskog Vimbldona. Takođe je nastupala i na otvorenom prvenstvu Australije za juniore gde je takođe stigla do četvrtfinala.

U karijeri je osvojila dve WTA titule, najbolji plasman ostvarila je 4. avgusta 2014. godine – 32. mesto.

Sa reprezentacijom Srbije je postala vicešampionka sveta u Fed kupu 2012. godine.

Kurir sport

Kurir