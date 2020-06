SJAJNA ANEGDOTA! Čovek mu je USRED BEOGRADA rekao da navija za Federera, a protiv njega! EVO KAKO JE NOLE NA TO REAGOVAO

Novak je bio gost u Wish & Go podkastu Sport Kluba i tom prilikom je prepričao jedan zabavan razgovor sa Savskog keja.

"Bio sam u šetnji sa ženom i sa decom i otišli smo na Savski kej. Prišao mi je jedan čovek i rekao mi: ‚Ti znaš da sam ja jedini čovek u Srbiji koji navija za Federera, a protiv tebe?‘ Odgovorio sam: ‚Nisam znao, mislio sam da ih ima više, ali ako si jedini to je super. Kako mogu da ti pomognem da navijaš za mene?‘ Onda smo se tako našalili malo i on me pitao da li mu zameram. Rekao sam da je to apsolutno njegov izbor. Pitao me je kakav je Federer kao osoba i tako, šalili smo se. Kada je odlazio kazao je da mu je drago što smo popričali, ali da on navija za Federera jer ima onaj volej i da on tome ne može da odoli. Svako preferira svog nekog igrača, ili komentatora. Boja glasa, način na koji ti pričaš nekoga iritira, a nekoga smiruje. Lično ne mogu tebi da kažem: ‚Navijaj više za mene‘. Po logici stvari, pošto dolazimo iz iste zemlje, očekuje se da ti simpatišeš više igrače iz Srbije, ali sa druge strane, zašto to mora da bude garancija i obaveza? Ne mora. Ako ti se sviđa Federer, ili bilo ko drugi, pričaš kako treba da pričaš", rekao je Novak.

