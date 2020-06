BIVŠA HRVATSKA TENISERKA OTRČALA KOD HIRURGA: Podmladila se čim je popustila korona! FOTO

Obožavam ovaj tretman! Od igranja tenisa na suncu, koža mi je zapravo oštećena i kako bih je vratila na stanje prije oštećenja, Nikola ( dr. Milojević) mi je preporučio da dođem na fenomenalnu Plazmu Prgf. Izvade ti krv, stave je u posebnu centrifugu kako bi izvadili tvoju plazmu punu faktora rasta i onda je injektiraju u lice koje izgleda zdravo, sjajno, elastično, pomlađeno... Najbolji tretman. Najbolja poliklinika. Ovim tretmanom, zapravo sami sebe pomlađujete! Hvalaaaa, Nikola! @drnickmilojevic @poliklinikamilojevic #poliklinikamilojevic

A post shared by Iva Majoli (@ivamajoli) on May 13, 2020 at 4:46am PDT