JELENA JANKOVIĆ OTVORILA DUŠU: Nikada se nisam zvanično povukla iz tenisa, sve je moguće!

"Iskrena da budem nikada se nisam zvanično penzionisala, bila su razna nagađanja i sve je otvoreno. Ja sam imala veliku povredu leđa i kuburiala sam s tim duže vreme pa nisam bila aktivna i bilo mi je dosta vremena potrebno da to prebrodim i sada sam zdrava, malo sam starija, ali sam srećna što sam uopšte imala priliku da igram i što sam uzela reket u ruke i sve to zahvaljujući Novaku", rekla je Jelena Janković.

Na pitanje o povratku, bila je pomalo zagonetna, ali nije negirala mogući povratak na teren.

"Sve je otvoreno, videćemo, sve je moguće. Da vam odam tajnu ovo je bio moj prvi susret sa reketom posle dužeg vremena tako da to što ste videli danas to je posle tri godine prvi put i nisam sve zaboravila"

U poslednje tri godine, Jelena je imala velikih problema, ali je uspela da se oporavi od povrede leđa i objasnila je kako je taj mučni proces izgledao. "Bila sam svuda, putovala, živela sam život i lečila sam se. Zadnjih godinu i po dana ili dve sam se mučila, igrala pod bolovima. Uvek sam imala veliku želju da igram uprkos bolovima i to nije bilo pametno, trebala sam više da slušam svoje telo i da stanem u momentu kada je to već uzelo maha i ja sam to sve prolongirala mislila da će proći da bih došla do stadijuma da nisam mogla da hodam i spavam. BIlo je jako teško da posle toliko godina dođem do te faze za psihu da ja to podnesem i da doživim takve okolnosti da sam stalno pod bolovima"

