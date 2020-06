MUČILA SAM SE, NISAM MOGLA DA HODAM! Nakon tri godine ćutanja Jelena Janković progovorila o PAKLU kroz koji je prošla!

Srpska teniserka Jelena Janković posle skoro tri godine odigrala je prvi meč i to u dublu zajedno sa Novakom Đokovićem u revijalnom delu Adria tura.

Srpska teniserka Jelena Janković posle skoro tri godine odigrala je prvi meč i to u dublu zajedno sa Novakom Đokovićem u revijalnom delu Adria tura. Naravno, sve je zanimalo da li se popularna Džej Džej ponovo vratila tenisu, međutim, nekada najbolja igračica sveta ostala je zagonetna što se tiče njene karijere.

- Prošlo je skoro tri godine od kada sam odigrala poslednji meč. Drago mi je da vas se ponovo vidim i srećna sam zbog toga. Da budem iskrena ja se zvanično penzionisala. To su bila samo nagađanja, a ja sam se povukla, jer sam imala velikih problema sa leđima i mnoge doktore sam posetila kako bi našla rešenje. Sa tom povredom sam dugo kuburila, i dok sam igrala, sve sam se nadala da će proći samo od sebe, ali meni je bilo sve gore. Bilo je momenata kad nisam mogla da hodam, spavam - kazala je Jelena Janković.

Srpska teniserka ističe da je sada zdravo i da joj je drago da je ponovo uzela reket u svetu.

- Sad se osećam dobro, zdrava, malo starija, ali sam srećna što sam ponovo uzela reket u ruke i što sam bila deo ovog događaja.Hvala Novaku što me je pozvao. To se dogodilo dok sam bila u Dubajiju, pozvao me i nijednog trenutka nisam razmišljala. Jelena Janković ističe da joj je sa jedne strane mnogo nedostajao tenis, ali sa druge, već počinje da stvara napor posle toliko godina profesionalnog tenisa.

- Da budem iskrena nedostaju mi ovakvi trenuci, da igram pred publikom, da uživam u tenisu, da osetim tu energiju, adrenalin, da radim ono što sam radila ceo život. Sa druge strane, malo je i naporno.Toliko sati na treninzima. Nisam više toliko mlada - zaključila je Jelena Janković.

Nije htela da otkrije čime se bavi: Već sam poslovan žena Jelena Janković nije htela da otkriva čime se sada bavi, ali da je u investicajama i da živi na relaciji Dubaji, SAD i Srbija. - Ja sam sada poslovna žena, ali neću vam otkriti čime se bavim. Imam neke investicije. Živela sam u Dubaiju i Sjedinjenim Američkim Državama, tamo imam kuce, i putovala sam. Živim jedan miran život, daleko od očiju javnosti. Znam da bi svi voleli da se vratim i ponovo igram. Nedostajalo mi je pre svega da igram pred publikom. Bila sam kao malo dete sa Novakom na terenu - kaže Jelena.

Milan Nastić

Kurir