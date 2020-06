VATROMET I SPEKTAKL ZA SRBINA! Hrvatska i Zadar jedva čekaju da vide Novaka Đokovića!

- Očekujemo teniski spektakli i vatromet. Ne dolazi svaki dan broj jedan u Zadar, to je prilika za sve u Hrvatskog da vide najboljeg na svetu. Organizcija je odlicna, nadam se da ce biti 9.000 ljudi. Želja je da popunimo stadion, ali videćemo šta korona kaže na sve. Ne znamo listu još,ali su učestvovanje najavili Dimitrov, Čilić, Ćorić, Zverev još nije siguran - kazao je Ivanišević i dodao:

- Što se tiče Beograada, sve je sjajno, vidimo da su svi srećni, igrači koji su došli takođe. Meni je super ovde, tu sam već osam dana. U Zagrenu sam nosio masku, ovde je totalno drugačije, ljudi su bez zaštite, čak smo bili par puta na večeri, sreća što nisam ovde duže, udebljao bih se 20 kila. Imate više mesta za izlaske, opušteniji ste, ali mi u Dalmaciji ne zaostajemo mnogo za vama, posebno leti. Lepo je doći ovde, imam mnogo prijatelja ovde, sa njima sa proveo svoje detinjstvo, imam lepe uspomene.

Goran Ivanišević se osvrnuo i na to što je srpski teniser stalno na meti kritika, ali da je to normalno,jer je on najbolji na svetu.

-On je iskren, a to valjda ne valja. Što se tice US opena, on nije rekao nikom da ne igra, samo je rekao da su uslovi ekstremni. Ko hoće da igra, biće tamo. On ima pravo na svoje mišljenje. Prvi je na svetu, uvek je iskren, ali u današnjem svetu ne smeš reci šta misliš. On sve to jako dobro amortizuje, ima jaku glavu, tako nešto nisam nikad video - zaključio je Ivanišević.

Ivanišević optimista: Đoković će biti najbolji svih vremena Goran Ivanišević je ubeđen da će Novak Đoković biti najbolji svih vremena i da će prestići Rodžera Federera po broju osvojenih grend slemova. - Novak je najveći svih vremena, još stoji Federer sa 20 grend slemova, ali i statisticki će ga Nole prestići, ali teniski je Đokovićje najkompletniji igrač svih vremena - istakao je Đoković.

Milan Nastić

Kurir