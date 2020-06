FILIP JE MINA ZA NOVAKA! Đoković: Hvalio se deset godina, sad će još više!

Dva susreta, dve pobede.

Posle poraza od Filipa Nole je bio upitan koliko će se Fića hvaliti ovom pobedom.

"Trajalo je svih 10 godina, sad će nastaviti. Neka ostane među nama šta sam mu rekao na mreži. Ja na njega gledam kao na mlađeg brata. Trudio sam se da budem uz njega, da mu budem podrška. On je izuzetan momak, to ceni i poštuje. Njegova saradnja sa Jankom pokazuje rezultate, siguran sam da može da dogura do top deset. Vidim da je posvećen, motivisan da zabeleži najbolje rezultate u narednom periodu. Janko zna kako da mu pomogne. Mi dosta pričamo. Svi se držimo zajedno. Neraskidiva veza među nama je urodila plodom, zato smo kao reprezentacija beležili rezultate. Odnos koju negujemo nas motiviše i inspiriše",rekao je Đoković.

Ipak najbolji svetski teniser nije nezadovoljan

"Srećan jedino mogu da budem kada vidim kako je sve prošlo, sa petkom i subotom. Prošlo je 12 sati oni i dalje igraju. Velika većina ljudi je oduševljena kompletnim događajem. Pozivam sve da dođu u nedelju da završnica bude najbolja moguća. Za razliku od uobičajenog Tura sad imam više od jedne uloge. Dosta je zahtevno, iscrpljuje, ali i hrani. Kada vidim svoju porodicu, svih drugih igrača, to je divan prizor. I zato se bavimo ovim sportom, da prozivimo najlepše trenutke pred našim navijačima."

Novak je oduševljen onim što je video u petak i subotu na Dorćolu.

"Oduševljen sam današnjim danom, prilikom da igram lično i vidim naše i svetske najbolje tenisere kako igraju u Beogradu. Atmosfera je bila sve bolja, ovo večeras je bilo fenomenalno. Prošla je ponoć, još je gledalaca na tribinama. To pokazuje koliko se voli tenis."

Krajinović je savladao Đokovića sa 2:1 u setovima 2:4, 4:2, 4:1.

