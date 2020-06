SKANDALOZNA KAMPANJA AMERIKANACA PROTIV NOVAKA ĐOKOVIĆA: On je BOGAT, ima iskrivljeno mišljenje!

Patrik Mekinro, nekadašnji kapiten američke Dejvis kup reprezentacije, napao je Novaka Đokovića i Rafaela Nadala zbog njihovih stavova o US Openu.

Planirano je da se igra od 31. avgusta do 13. septembra, a domaćini su u strahu zbog reči Rafe i Noleta da će odustati od igranja ukoliko protokol bude rigorozan i obuhvati preveliki period od dolaska do učestvovanja.

Mekinroa je to očigledno iznerviralo pa je napao Đokovića i Nadala.

"Ne vidim zašto se US Open ne bi organizovao ako se situacija ne pogorša. Mislim da će većina tenisera učestvovati, ne moramo da slušamo mišljenja Nadala i Đokovića, oni su bogati i njihova mišljenja su iskrivljene činjenice. Slušao sam druge tenisere i većina je za to da se igra" rekao je Mekinro.

foto: AP

Nadal je rekao da još uvek nije bezbedno igrati tenis.

"Ako me neko danas pita da li bih igrao tenis u Njujorku, rekao bih "ne". Ali za dva meseca, situacija bi mogla da se popravi i na kraju krajeva, ne znamo šta se može desiti. Nadam se da će se igrati i da će biti bezbedno. Isto važi za Rolan Garos."

Podsećanja radi, Novak se pobunio protiv mera najavljenih za US Open, ali i odluke da samo jedan član stručnog štaba može biti uz igrača.

- To je nemoguće. Mislim, potreban vam je trener, ali istovremeno i kondicioni trener i fizioterapeut - napomenuo je Đoković, kog je podržao i Roberto Bautista Agut.

foto: Starsport

Novak je imao odgovor na provokacije i kada mu je nemački novinar postavio pitanje o bezbednosti Adrija Tura.

"Gledajte, definitivno su drugačije okolnosti danas, svi mi to možemo osetiti. Svi imamo drugačije mere. U Srbiji, SAD, Velikoj Britaniji, na primer. Tako da, teško je veoma govoriti o internacionalnom standardu. Šta je internacionalni standard? Niko to ne zna, stvarno. Više je to pitanje pristupa da se vidi kako zemlje odobravaju ovakve vrste događaja, koja deševaju sa publikom, zato što se neki nose sa boljim brojkama u poređenju sa drugim zemljama. Možda smo mi ovde imali prihvatljiv uspeh u borbi sa korona virusom", objasnio je Đoković.

Kurir sport

Kurir