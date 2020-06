KO BI REKAO DA ĆE BAŠ ON DA PODRŽI NOVAKA... Kontroverzni Nik Kirjos ŽESTOKO ODBRUSIO Amerikancima!

Australijski teniser Nik Kirjos oglasio se povodom situacije sa održavanjem US opena.

Podsetimo u toku ove nedelje organizatori US opena će zvanično saopštiti da li će Gren slem u Njujorku biti održan ove godine. Prema najnovijim informacijama US open će se održati od 31. avgusta do 13. septembra bez prisustva publike. Najbolji teniseri sveta Novak Đoković i Rafael Nadal izrazili su zabrinutost u vezi dolaska u Njujork, a njihov stav sada je podržao i Nik Kirjos.

Novak je istakao da je protokol za održavanje turnira ekstreman i da on i još dosta igrača nisu sigurni da li žele da igraju u takvim uslovima. Njegove izjave podigle su veliku buru u svetu tenisa, ekspresno našao na udaru američke javnosti. Novak nije reagovao na brojne provokacije, ali Kirjos je imao šta da im poruči.

"Naravno da ljudi koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama guraju US Open i žele da se on održi. Sebični ste. Ja moram da obučem svoje 'hazmat' odelo ( specijalno odelo za dekontaminaciju) kada budem putovao iz Australije i onda po povratku moram da budem dve nedelje u karantinu", napisao je Kirjos na svom Tviter nalogu.

