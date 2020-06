GOSPODO, NAPRAVITE NAJBOLJEG NA SVETU PA DA PRIČAMO! DO TAD - MIŠJA RUPA! Srđan Đoković ŽESTOKO odbrusio kritičarima

"Moj način se pokazao kao pravi, a vi gospodo koja mislite da znate nešto bolje, pokažite. 'Ajde napravite najboljeg sportistu na svetu četiri puta, pa dođite da pričate sa mnom. A, do tada - mišja rupa", rekao je Srđan Đoković gostujući u emisiji Sport Kluba „Spo(r)tlight“ autora Igora Miklje, čime je odgovorio svim kritičarima Novaka i porodice Đoković.

Otac najboljeg tenisera sveta osvrnuo se i na rivalstvo sa Federerom.

"Novak je kompilacija najboljih osobina moje supruge i mene. To se skupilo u jedno, u njemu, a ono što ne valja ostalo je kod nas. Ono dobro je uzeo za sebe. Zašto se to dešava sa Federerom, koji je i dalje najuspešniji i najbolji teniser na svetu? To je činjenica po rezultatima, što neće biti još dugo", rekao je Đoković senior, pa dodao:

"Zato što on gaji toliki animozitet prema Novaku. Oni jesu tokom godina razvili neku vrstu poštovanja, ali šta mislite, zašto on i dalje igra u 40. godini? Zamislite to, čovek od 40 godina i dalje igra tenis, kada može da ode kući i da se bavi nekim zanimljivijim stvarima. Ali, pošto mu i Nadal i Novak dišu za vratom, on jednostavno ne može da prihvati činjenicu da će oni biti bolji od njega. Idi čoveče, gaji decu, bavi se nečim drugim, idi skijaj, radi nešto. Tenis nije ceo život, to je samo trenutna zanimacija mog sina. On je samo trenutno teniser", zaključio je Srđan Đoković.

