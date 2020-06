NOVAK ĆE SE U SRBIJI JAVITI EPIDEMIOLOGU! DOBRE VESTI: Bez simptoma svi koji su bili u kontaktu sa Dimitrovom!

The organisers of the Adria Tour tennis tournament in Zadar, in accordance with the new situation around tennis player Grigor Dimitrov who tested positive for COVID 19, are in constant contact with the epidemiological service of Zadar County. ⠀ It is recommended that anyone who has been in close contact for more than 10 minutes with the tennis player be advised to self-isolate for 14 days and to contact their doctor. Residents of Zadar County who suspect an infection should contact the epidemiologist on duty at 098 332 765 and their doctor. From tomorrow, the Zadar County Public Health Institute will introduce an additional telephone line and additional duty teams. ⠀ The organisers of the Adria Tour thank the referees, participants as well as the audience for their understanding for canceling the final match. ⠀ The safety and health of all come first. ⠀ *** ⠀ Organizatori teniskog turnira Adria Tour koji se ovih dana igrao u Zadru u skladu sa novonastalom situacijom u vezi tenisera Grigora Dimitrova koji je pozitivan na Covid-19 su u stalnom kontaktu sa epidemiološkom službom Zadarske županije. ⠀ Preporuka je da svi koji su bili u bliskom kontaktu dužem od 10 minuta sa teniserom, budu u samoizolaciji u trajanju od 14 dana i da se jave svom lekaru opšte prakse. Stanovnici Zadarske županije koji sumnjaju na zarazu mogu da se jave dežurnom epidemiologu na broj 098 332 765. ⠀ Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije od sutra će uvesti dodatnu telefonsku liniju i dodatne dežurne timove. ⠀ Organizatori Adria Toura se zahvaljuju učesnicima, kao i publici na razumevanju zbog otkazivanja finalnog meča. ⠀ Sigurnost i zdravlje svih su na prvom mestu. ⠀ #AdriaTour

