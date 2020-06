MAJKA DRAŽENA PETROVIĆA OTKRILA NOVE DETALJE BLISKOG SUSRETA S NOVAKOM: Evo zašto se u Zadru osećala SMEŠNO I GLUPO!

Biserki se nedavno u Zadru ispunila velika želja - da upozna najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića. Ona je u intervjuu za hrvatski "Tportal" govorila o nepoznatim detaljima tog susreta, posledicama druženja sa zaraženim teniserima i propustima u organizaciji turnira, koji su doveli do ove situacije.

Biserka je Novaku poklonila Draženov dres iz Netsa, a srpski teniser je emotivnim govorom o slavnom košarkašu naterao Biseki suze na oči. Biserka nikada neće zaboraviti taj susret.

"Moram vam reći da u životu nisam videla toliko fotoreportera i novinara na jednom mestu, a i sami znate da sam prošla pola sveta, od NBA lige do velikih manifestacija u Španiji ili Grčkoj. To u Zadru, ta gužva oko Đokovića, to je bilo nešto neverovatno, čudo", rekla je Biserka.

Tunir je iznenada prekinut kada je Dimitrov objavio da je pozitivan na koronu. Testiranjem je kasnije ustanovljeno da su pozitivni i Borna Ćorić i Novak Đoković, pa je zavladala panika među ljudima koji su imali kontakt sa njima.

"Dobro se osećam, nemam nikakvih simptoma. Odmah sam nazvala epidemiologa, čim sam saznala da je Novak, s kojim sam se pozdravila i lagano zagrlila i potapšala po ramenu, ali bez poljubaca, pozitivan na koronavirus i dobila sam instrukcije i u petak ću verovatno ići na testiranje jer će to biti osmi dan od kontakta s Đokovićem", kaže Biserka i otkriva šta je najviše brine:

"Najveća briga mi je suprug Jole (93), koji je u kolicima, a žena koja mi je pomagala da vodim brigu o njemu ne sme da dolazi u našu kuću zbog pravila epidemiologa. Zbog njega sam u strahu".

Biserka smatra da su se ljudi prerano opustili i da se u Zadru nisu pridržavali preporučenih mera.

"Evo vam primer kako je sve izgledalo. Stigla sam u Zadar na turnir sa maskom i rukavicama i držala sam se strogo pravila o distanci. Ali kada sam videla da baš niko ne nosi masku, ispala sam sama sebi smešna i glupo sam se osećala. Bila sam u šoku jer su se svi ponašali kao da korona nikad nije postojala, kao da je bila na Marsu. Zapravo, po meni je kriv organizator jer nije dao tačne instrukcije. Na kraju se jako lepa priredba završila na ovako ružan način".

Biserka je ispričala i jednu anegdotu iz Zadra, koja najbolje govori o tome koliko smo se svi opustili kada je reč o koronavirusu.

"U trenutku dok sam razgovarala s direktorkom turnira i pitala je na koji način da pozdravim Đokovića, rukovanjem ili samo predajom dresa za poklon, pojavio se Goran Ivanišević, kog dugo poznajem, kom sam bila na dočeku u Splitu nakon što je osvojio Vimbldon, koji je posvetio Draženu, i na brzinu me poljubio u obraze. To je bila spontana reakcija, ali toga ima oko nas jako puno", zaključuje Biserka.

