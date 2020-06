FRANCUZ RAZOTKRIO AMERIČKU ZAVERU PROTIV NOVAKA Srećni su kad ga vide slabog! Nole radi mnogo, a to nervira Amerikance

Nekada šesti teniser sveta, Francuz Žil Simon, stao je u odbranu Novaka Đokovića posle brutalnih napada iz dela svetske javnosti zbog turnira "Adrija tur".

Simon je dao intervju za specijalizovani portal "Tennis break news" i objasnio zašto mnogi ne vole Đokovića.

"Postoje mnogo ljudi koji su srećni da vide Đokovića slabog jer im on zauzima mesto! Optužiće Novaka i reći da je sva krivica njegova, da bi se taj turnir bolje organizovao da je neko od njih vodio glavnu reč. Zato što ne žele da se to reflektuje na njihove turnire. To nije beznačajno, ne događa se slučajno. Novak je veoma dobra osoba i svu krivicu je preuzeo na sebe. Napad na njega je politika.".

Simon otkriva da u pozadini napada na Đokovića stoji američki interes.

"Lako je otkriti odakle dolazi prvi talas kritika protiv Đokovića. Od kada Noa Rubin (američki teniser) ima čitavu stranicu za napade na Đokovića? Kome treba njegovo mišljenje? Američki uticaj koji imamo ovde u Francuskoj, Amerikanci takođe imaju kod kuće. Dok Novak pokušava da uradi mnogo stvari, to nervira puno ljudi. Upravo sada to nervira Američku tenisku federaciju koja želi da organizuje US Open. Oni pokušavaju da ubede sve da turnir treba da se organizuje na njihov način, ali imaju svetskog igrača broj jedan koji kaže "ne, ne, mi nećemo da igramo u takvim uslovima". Oni nisu zadovoljni. Neverovatno je da vidite američke igrače koji napadaju Novaka jer je rekao da ne želi da igra na njihovom terenu. Imate čitavu grupu igrača koji kažu "mi moramo da igramo kod kuće".

