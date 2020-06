MNOGI IGRAČI SU TRAŽILI DA NOVAK PODNESE OSTAVKU! Australijska legenda iznela NEVEROVATNE TVRDNJE!

On je govorio i o aktuelnoj situaciji u Savetu igrača, na čijem je čelu upravo najbolji srpski teniser.

"Ima mnogo toga da počisti, on je predsednik Saveta igrača ATP-a. Mnogi svetski mediji su ga napali zbog načina na koji je organizovao turnir. Bila je očajna ova nedelja za naš sport", rekao je Vudbridž i dodao:

"Očigledno sa Novakom i njegovom ženom koji su testirani pozitivno, zajedno sa Dimitrovim, Ivaniševićem, Ćorićem i velikim brojem članova njihovog tima. On je lider igrača i nije postavio dobar primer. On će morati da uradi mnogo toga kako bi se vratio nazad. Veliki broj igrača je tražio da Đoković podnese ostavku, videćemo šta će se desiti".

foto: YT Printscreen

Vudbridž je govorio i o US openu koji je planiran za 31. avgust.

"Nije primio odluku US Opena koji je hteo da pokrene turnir, postavljena je velika barijera kod povratka tenisa. U Americi ima tri nedelje turnira, a onda odmah počinje sezona šljake. Guverner Njujorka Andrju Kumo je rekao da ta država veoma loše podnosi pandemiju, te da će svako morati u karantin. Šta to znači za teniser koji dolaze iz inostranstva? Evropska unija je diskutovala o tome da ne pušta nikog iz Amerike. Ako si Evropljanin koji ide na US Open, ne znamo da li ćeš ići u karantin, a potom se vratiti na vreme za Rolan Garos", zaključio je Vudbridž.

