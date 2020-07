NAJVAŽNIJE JE BITI ČOVEK Novak nije zaboravio Novi Pazar, a reči neizmerne zahvalnosti mladog Pazarca ODZVANJAJU SRBIJOM

Hvala ti Nole! Što svojim primerom učiš nas mladje kako i na koji način čovek u životu treba da se postavi u svakoj situaciji, što nam primerom pokazuješ da važnije od svega je biti ČOVEK. U ime svih sportista i moje lično ime hvala ti puno što te imamo za uzora na terenu i van terena.

