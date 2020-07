HEROJ NAŠIH SRCA JE ULIO ELIKSIR ŽIVOTA: Poruka mlade šampionke (15) iz Novog Pazara Novaku Đokoviću ODZVANJA SRBIJOM!

Odluka najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića da donira pet miliona dinara Opštoj bolnici u Novom Pazaru za pomoć u borbi protiv korona virusa dirnula je srpsku teniserku Fatmu Idrizović.

Višestruka šampionka Srbije i Fed kup reprezentativka Srbije, inače rodom iz Novog Pazara, obratila se Đokoviću emotivnom porukom.

"Hvala svetlosti naša, naš Novače! Crni oblaci nadviše se nad životima naše male varošice velikog srca, varošice dobrih, vrednih, poštenih ljudi, velikih duša koje ovozemaljska pošast čiji smo svedoci i koju trenutno živimo preti da pokosi. Trenutak života za sve nas Novopazarce tužan, težak i crn. I kada smo potonuli, kada su nam sve nade usahle da se ovom crnilu može stati u kraj, heroj naših srca je još jednom ulio taj eliksir života, vratio veru u bolje sutra, dao nam nova krila da se vinemo iz tog korona mulja. Hvala Novače, veliko i večno hvala za svu tvoju dobrotu koja je neizreciva. Večno ćeš biti u našim mislima, molitvama, vekovima će se tvoja dobrota prepričavati i veličati, jer ti to zaslužuješ svetlosti naša!".

Fatma Idrizović je velika nada srpskog ženskog tenisa. Vanserijski talenat je višestruka šampionka Srbije, reprezentativka u svim juniorskim nivoima, prvi reket Srbije na juniorskoj ITF listi. Iako ima tek 15 godina ove godine je debitovala i za seniorku FED reprezentaciju Srbije.

Fatma je rođena 2004. godine u Novom Pazaru, a svoj prvi kontakt sa teniskim reketom je ostvarila sa osam godina u rodnom gradu.

Sa četrnaest godina bila je aktuelni šampion Srbije u kategoriji svojih vršnjakinja, ali i dve godine starijoj kategoriji (do 16 godina) prva na Tennis Europe listi do 14. Na međunarodnom planu osvojila je Tennis Europa Masters do 14 godina u Kalabriji (Italija), uz tri titule Tennis Europa do 14 i dve do 16 godina. U sezoni 2019. uhvatila se u koštac sa starijim koleginicama na juniorskim ITF turnirima (do 18) gde, sa još uvek 14 godina, osvaja ITF prvenac (Mesika Open u Izraelu). Protekle sezone igrala je tri ITF finala i sva tri osvojila. Srbiju je predstavljala na ekipnom i pojedinačnom Prvenstvu Evrope u konkurenciji do 16, a sa koleginicama iz reprezentacije Natalijom Senić i Andreom Obradović izborila plasman na Prvenstvo sveta (do 16) koje su odigrale na Floridi. Zanimljivo je da Fatmu na pobedničkim postoljima uvek možemo videti u dresu Srbije.

