KADA SE PRIJAVITE ZA MESTO PREDSEDNIKA ZNATE ŠTA TO ZNAČI Austrijanac ošto kritikovao Novaka: Odgovornost!

Nekolicina tenisera zatražila je smenu Novaka Đokovića posle Adria Toura, a njegove odgovornosti kao predsednika Saveta ATP igrača dotakao se i Jirgen Melcer.

"Da li nam je učinio uslugu? Naravno da nije. Mislim da ne morate biti mnogo pametni kako biste konstatovali da to nije bilo dobro za tenis. Ali, sada to zna", naveo je Melcer.

Osvrnuo se i na to što je Đoković propustio nekoliko video sastanaka igrača, zbog čega su ga takođe kritikovali.

"Nije bio prisutan na svim sastancima, o čemu se mnogo polemisalo, ali to ne znači da ne prati šta se događa. Jasno je da ponekad imate i druge obaveze i ne možete da učestvujete, ali mislim da je on u stalnom kontaktu sa Rosom Hačinsom, momkom koji je odgovoran za nas, i da je sve vreme u toku šta se tačno događa".

Austrijanac napominje da kao predsednik Saveta ATP igrača Đoković vrlo dobro zna da to povlači odgovornost.

"Kada se prijavite za to mesto, znate šta to znači. To povlači veliku odgovornost, uključujući i to da prisustvujete svim sastancima jer je cilj da činite najbolje za tenisere. Posebno kada ste i prvi reket sveta, pa je vaš glas možda najvažniji, ima veću težinu nego ostali", napomenuo je austrijski teniser Jirgen Melcer.

